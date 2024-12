Ştefan şi-a descoperit de câţiva ani pasiunea pentru ceaiuri, iar acum bea zilnic măcar o ceaşcă. "Nu sunt băutor de cafea, nu m-am înţeles niciodată cu cafeaua şi uşor, uşor am dezvoltat o pasiune pentru ceaiuri. Am mers din ceainărie, în ceainărie, am încercat cât mai multe până când am descoperit ceaiul care îmi place cu adevărat", a spus Ştefan, pasionat de ceai.

Infuziile au devenit mai mult decât licori terapeutice

În marile oraşe, infuziile au devenit mai mult decât licori terapeutice: un amestec de gusturi interesante şi prilej de întâlnire cu prietenii.

Vezi și

"În ultimul timp am văzut atracţie în rândul tinerilor. Încep să guste ceaiul, în special infuziile de fructe. Pe fiecare categorie sunt consumatori foarte bine definiţi. Oameni pe propriile picioare, cu venituri stabile, care consumă ceaiuri negre, ceaiuri verzi. Sunt consumatori care consumă un singur tip de ceai", a declarat Robert Voicu, proprietar ceainărie.

Au început să apară şi la noi ceaiuri speciale. De exemplu, un ceai făcut din perle de iasomie şi costă 810 lei pe kilogram. Matcha este din nou la mare căutare, aici avem o combinaţie între plantă de ceai, matcha şi boabe de orez, costă în jur de 600 de lei pe kilogram, iar cel galben, din nou o delicatesă, costă 530 de lei pe kilogram.

Românii nu sunt mari amatori de ceai

Românii nu sunt mari amatori de ceai - bem, în medie, între 60 şi 70 de ceşti de ceai anual. Adică doar 100 de grame, ceea ce ne situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Iarna, vânzările se dublează însă.

"Dacă în restul anului oamenii preferă ceaiurile tari, cum ar fi ceaiul verde, ceaiul negru, iarna, clienţii se orientează mai degrabă către infuzii de plante şi de fructe care să le stârnească mai degrabă relaxarea. Preţurile sunt cuprinse între 15 lei şi 50 de lei. Avem de la măr, la căpşuni, scorţişoară, portocale", explică Georgiana Olteanu, librar.

Ceaiul are multiple beneficii asupra corpului, în funcţie de infuzia pe care o pregătim. Ajută digestia, întăreşte imunitatea, are efect anti inflamator, ne ajută să dormim mai bine şi ne relaxează sistemul nervos. Specialiştii ne recomandă consumul a doua sau trei ceşti pe zi. În ultimul an, România a importat aproape 265.000 de kilograme de ceai, din ţări precum China, Sri Lanka, Grecia, sau Polonia.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă păstrați susținerea pentru același candidat la reluarea alegerilor prezidențiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰