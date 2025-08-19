Cei care ies la pensie ar trebui să poată alege în cât timp să-şi retragă banii din pilonul 2. Sau măcar să existe perioade diferenţiate pentru fiecare categorie profesională, iar sumele să nu fie dublu impozitate. Sunt principalele modificări pe care le cer sindicaliştii pentru legea pensiilor. După criticile din ultima perioadă, guvernanţii vor să crească suma care poate fi retrasă iniţial din pilonul 2 şi să scadă perioada în care se vor face plăţile eşalonate.

Oficiali din Autoritatea de Supraveghere Financiară, iniţiatorii proiectului de reformă a pensiilor administrate privat, s-au confruntat cu criticile şi obiecţiile venite de la sindicate și patronate.

"Nu calculăm media per ramura de activitate. Sunt oameni care... în CFR sunt foarte puţini care ajung la pensie. De ce mai vorbim pe următorii 10 ani? Trebuie să existe o largheţe, să-i dai posibilitatea omului să şi aleagă. Să nu luăm aşa, la grămadă" a spus Adrian Negoiţă de la Confederaţia Sindicatelor Libere din România.

"S-a mers cu plăţi deodată şi nu a fost o idee foarte bună. Dacă nu ai educaţie financiară, epuizezi fondul într-un timp scurt şi ajungi tot la stat ca să iei ajutor social. Undeva adevărul e la mijloc" a explicat Dumitru Fornea, reprezentantul Confederaţiei Meridian.

Sindicaliştii, nesiguri dacă se va ţine cont de opiniile lor

"Eu, personal, sunt adeptul plăţii integrale, pe care am şi făcut-o. O să vedem cât se va ţine cont de opiniile noastre" au fost cuvintele lui Sabin Rusu, reprezentantul Confederaţiei Sindicatelor Democratice.

"Mi se pare puțin deplasat să îl mai impozitezi pe diferența aceea după ce acei bani i-ai folosit atâția ani, de fapt ai omului, care au fost odată impozitați. Mi se pare puțin absurd, iar să impozitezi" a mai spus Adrian Negoiţă.

"Vin semnale de la membrii noştri că primii beneficiari ai fondului, când li s-a făcut calculul la pensie, per ansamblu le-a ieşit o pensie mai mică" a zis Dumitru Fornea.

Scenarii alternative vizând retragerea banilor din Pilonul II

Ultimele scenarii vorbesc despre posibilitatea de a retrage iniţial 30% sau 35% din banii existenţi în pilonul 2, urmând ca restul să fie plătit eşalonat în 7 sau 8 ani.

"Urmează ca, în continuare, Guvernul şi Parlamentul să ia o decizie. Am pus în evidenţă, în proiectul respectiv, toate variantele care există şi practicile europene, în materie de pensii private" a spus vicepreşedintele ASF, Daniel Armeanu.

Deciziile privind modificările pilonului 2 de pensii ar putea fi luate la finalul acestei săptămâni.

