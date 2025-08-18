Noi modificări la Pilonul II de pensii. În urma valului de revoltă, autorităţile vor acum să crească valoarea sumei care va putea fi retrasă din pilonul de pensii private. În loc de 25%, procentul să crească până la 35%, iar banii să fie plătiţi în maximum 7 ani, nu în 10, cum s-a propus iniţial.

După ce a stârnit discuţii aprinse, proiectul de lege privind plata pensiilor private suferă noi modificări. Potrivit surselor Observator, iniţiatorul, adică Autoritatea de Supraveghere Financiară, merge pe următorul scenariu:

Alte modificări la Pilonul II de pensii

În loc de 25%, un român va putea retrage 35% din sumă, iar perioada în care se vor plăti toţi banii va fi mai scurtă. 7 ani. Dacă cineva a acumulat în contul pilonului 2 100.000 de lei, iniţial va putea retrage 35.000 de lei. Rămâne cu 65.000, iar dacă plata se face în decurs de 7 ani, asta înseamnă 9.285 de lei pe an, adică 774 de lei pe lună.

Nici varianta asta nu-i prea încântă însă pe oameni. "Până ajungem noi să retragem banii, se va schimba de vreo 4 ori. Fiecare are un vis. Ajung la pensie, îmi iau o rulotă, îmi iau o bicicletă, o casă la munte. Şi fac ceva cu ei, grămadă", crede un român. "După ce ai muncit o viaţă întreagă, ai avea dreptul să iei toţi banii deodată. Pentru că nu ştii cât vei mai trăi după aceea", spune un altul.

"Este un venit privat şi să lase la alegerea fiecăruia. Şi la tranşe ar fi bine să lase pe fiecare în parte. Noi nu trăim ca în alte state. Să ne asigure şi ei condiţiile din alte state", susţine un român.

Ce spun economiştii

Economiştii spun că abordarea e greşită. Şi că e nevoie ca banii din Pilonul II să vină treptat, pe tot parcursul vieţii pensionarului.

"Dacă îi iei tu, ce faci cu ei? Mergi într-un depozit bancar, unde inflaţia ţi-i va eroda şi mai repede? Măcar un fond de pensii te ajută exact la protecţia unei inflaţii, mai ales pe termen lung. Nu ai nevoie de banii aceia, pentru că sigur îi vei risipi. Îi risipeşti, cumperi ceva şi ce faci după aia? Nu-i mai ai", a declarat Adrian Mitroi, profesor de economie.

"Nu trebuie să se pună problema de retragere a banilor pe o anumită perioadă de timp. Ce se întâmplă în situaţia în care agreăm că perioada maximă de retragere ar fi de 7 ani şi oamenii trăiesc mai mult de atât? Nu este bună nicio soluţie în care, la un moment dat, se termină banii din Pilonul II şi oamenii trebuie să revină iarăşi la dependenţa exclusivă de Pilonul I?", se întreabă Christian Năsulea, profesor de economie.

Ar trebui însă să existe excepţii, cred analiştii. "Dacă pensionarul are o problemă de sănătate care îi ameninţă viaţa, atunci este normal să îi dăm posibilitatea să retragă o parte din aceşti bani mai devreme", adaugă Christian Năsulea, profesor de economie.

Potrivit unor surse şi Executivul are o variantă de lucru. Guvernanţii ar vrea ca românii să poată retrage 30% din sumă, iar banii să fie daţi timp de 8 ani. Proiectul privind modificările la Pilonul II ar putea fi gata la finalul acestei săptămâni.

