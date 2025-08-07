Impozitul pentru locuinţe ar putea creşte cu cel puţin 70% anul viitor, sau chiar s-ar putea dubla. Guvernul ia în calcul mai multe variante pentru a umple gaura din buget. În exclusivitate pentru Observator, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat cum vor fi taxaţi proprietarii celor aproape nouă milioane de locuinţe din ţară.

Pentru a colecta mai mulți bani, Guvernul schimbă modul în care calculează valoarea locuinţelor măreşte preţul de la 1.500 lei la 2.500 lei metru pătrat indiferent de oraş sau zonă, potrivit surselor Observator. Din valoarea majorată va rezulta un impozit mai mare cu 70%.

"Proprietarul unui apartament cu 2 camere din acest bloc din Capitală, spre exemplu, plătește acum impozit 300 de lei. De anul viitor dările la stat ar putea crește cu 210 lei. Asta înseamnă ca impozitul va fi de 510 lei" a explicat reporterul Observator Florentina Lazăr.

Impozitul pe proprietăţi, stabilit acum pe baza unor grile medii de preţuri, trebuia calculat de la 1 ianuarie în funcţie de valoarea de piaţă, cu ajutorul platformei e-Proprietatea, obiectiv trecut în Planul de Redresare cu bani europeni. Aceasta urma să centralizeze preţurile reale de tranzacţionare din toate localităţile. Termenul de lansare a fost amânat, însă, pentru 2027, fiindcă ministerul de Finanţe nu a primit toate datele.

Varianta propusă acum, una "tranzitorie"

"Varianta despre care discutăm în acest moment este o variantă de coeficient și este o variantă tranzitorie până la momentul în care vom avea sistemul funcțional și vom putea să facem simulări pe valoarea de piață. E foarte important, la o astfel de măsură, să avem cifrele corecte, să reflecte situația reală din teren" a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Prin schimbarea modului de calcul, Guvernul se aşteaptă la încasări suplimentare de două miliarde şi jumătate de lei anul viitor. Doar o mică parte din bani va ajunge în bugetele primăriilor care încasează impozitul.

"Domul prim-ministru îşi doreşte cât mai mult din această sumă la Guvern pentru a se acoperi cheltuielile de funţionare ale statului, inclusiv aceste cheltuieli imense, 55 miliarde de lei, numai pe dobânzile pe care le plăteşte statul" a spus primarul Buzăului, Constantin Toma.

Alt scenariu discutat de guvern este dublarea cotei de impozitare.

