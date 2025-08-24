O fetiţă de 10 ani, din localitatea Cormaia, judeţul Bistriţa Năsăud, este în stare critică după ce a fost lovită de o motocicletă condusă de un localnic. În ajutor ei a fost chemat elicopterul SMURD, potrivit Mediafax.

Din primele date, un tânăr de 20 de ani, din Cormaia, în timp ce conducea o motocicletă de teren pe o stradă din Cormaia, a surprins şi accidentat o fetiţă de 10 ani, din localitate, care circula în calitate de pieton.

Fetiţa a fost preluată şi transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

"Fetiţa în vârstă de aproximativ 10 ani a fost găsită inconştientă cu respiraţie prezentă, un traumatism cranian cerebral sever. A fost intubată la faţa locului şi transportată cu elicopterul SMURD la o clinică de specialitate din municipiul Târgu Mure", transmite ISU Bistriţa-Năsăud.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti la fața locului, a reieșit faptul că după comiterea accidentului, tânărul a mutat vehiculul implicat care nu este înmatriculat. Totodată, acesta are suspendat dreptul de a conduce. El a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul.

