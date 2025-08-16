Video Fitch: Guvernul trebuie să ia măsuri mai dure din toamnă pentru a evita retrogradarea ratingului de ţară
Economia României evită, încă o dată, la limită, căderea în prăpastie! Agenţia americană Fitch nu retrogradează ratingul de ţară, ci ne păstrează în categoria recomandată investitorilor. Adaugă, însă, că pericolul nu a trecut.
Specialiștii Fitch trag un semnal de alarmă cu privire la deteriorarea semnificativă a finanțelor publice din țara noastră. Incertitudinea politică s-a diminuat, însă există tensiuni în coaliție, iar în 2027 vom avea rotativa premierilor, ceea ce va duce din nou la incertitudine politică.
Măsuri mai dure din toamnă
Guvernul a adoptat un prim pachet fiscal, însă Fitch ne avertizează ca măsurile sunt insuficiente. Deficitul bugetar va ajunge la 7,4% din PIB în acest an și va scădea la 5,9% de abia în 2027. În schimb, creșterea economică va fi una slabă, iar inflația ridicată și persistentă, estimată la 6,5% anul viitor.
Datoria publică va crește și ea și se va apropia de 70% din PIB in 2029. Menținerea raitingului de țară este un semnal pozitiv pentru investitori, însă Guvernul are timp până în toamnă să ia măsuri mai dure pentru a acoperi gaura din buget, atunci când Agentia Moody's anunţă raitingul de ţară, iar Comisia Europeană analizeză situaţia fiscală a ţării noastre şi poate decide suspendarea fondurilor europene.
O retrorgadare la junk ar însemna investitori mai puţini, incapacitate de plată şi dobânzi mai mari la credite.
