Dacă vreți să vă faceți astrograma și nu știți ora exactă la care v-ați născut, pregătiți 500 de lei. Atât costă, la Cluj, să aflați această informație de la spital. Taxa a apărut după ce tot mai mulți oameni au început să bată la ușa Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca pentru a afla minutul în care au venit pe lume, detaliu esențial pentru calculele astrologice.

Cum solicitările s-au înmulțit în ultima perioadă, conducerea spitalului a decis să introducă o taxă administrativă pentru a se putea ocupa de urgenţele medicale.

Decizia a fost luată la nivelul Comitetului Director, după propuneri venite atât din partea conducerii secțiilor, cât și a structurilor administrative. Astfel, a fost instituită o taxă de 500 de lei pentru procesarea cererilor prin care oamenii solicită comunicarea orei nașterii în scopuri extramedicale, inclusiv pentru realizarea astrogramei.

Reprezentanții unităților medicale spun că ora exactă a nașterii nu este considerată o informație medicală esențială, motiv pentru care eliberarea acesteia poate presupune o taxă administrativă. Interesul există însă din partea publicului, iar maternitatile din țară au stabilit tarife diferite pentru accesul la aceste date din arhive.

De exemplu, la Iași, persoanele care vor să afle ora la care s-au născut plătesc aproximativ 300 de lei la Maternitatea "Elena Doamna" și până la 500 de lei la Maternitatea "Cuza Vodă". O taxă există și în București: la Spitalul Filantropia, solicitarea acestor informații costă în jur de 300 de lei.

În alte orașe, tarifele sunt mai reduse. La Buzău, de exemplu, taxa este de aproximativ 100 de lei, iar la Suceava suma cerută este simbolică, de aproximativ 10 lei. Există însă și spitale care oferă gratuit această informație. În Baia Mare și Timișoara, cei care solicită ora exactă a nașterii o pot primi fără să plătească.

