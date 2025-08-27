Grindeanu: "Presiune istorică pe bugetul de stat pentru cofinanţarea proiectelor europene. Vorbim de miliarde"

Presiunea pe bugetul de stat de anul acesta şi anul viitor pentru cofinanţarea proiectelor europene ar putea fi cea mai mare din istorie. Declaraţia îi aparţine preşedintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că este vorba despre miliarde de euro, potrivit Agerpres.

"A fost o ordonanţă săptămâna trecută care clarifică anumite lucruri. Necesară ordonanţă. (...) Şi până săptămâna trecută, când s-a dat ordonanţa, ei n-au reuşit nici măcar să semneze contractul. Şi atunci s-a făcut această reglementare - proiectele care n-au semnat contractele, nici n-au început, mai ales că trebuie să termin până în vara anului viitor, trebuie să fie scoase. Şi toată lumea a fost de acord cu acest lucru. (...) Valoarea e undeva, cred, în jur de 5-6 miliarde, 7 neîncepute. Şi atunci te duci de la 48, scazi până aproape de 40. Tot ai 100%. Tot e dublu. Şi asta este presiune pe bugetul de stat. Şi presiunea pe bugetul de stat va fi anul acesta şi anul viitor pe cofinanţarea proiectelor europene, poate cea mai mare din istorie. De ce? Pentru că am început să învăţăm să atragem banii din programele operaţionale obişnuite şi statul şi acolo trebuie să vină cu cofinanţare - şi în plus ai cofinanţare şi pe PNRR", a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, la Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" suma alocată de la buget în acest an este mică raportată la cea necesară pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene. Totodată, el a subliniat că ar fi "o prostie" din partea României să fie suportate de la buget sumele pentru acoperirea proiectelor PNRR care nu vor fi finalizate până la finalul perioadei programate, luna august a anului viitor.

"Noi acolo, când v-am spus, vorbim de miliarde de euro, nu de lei. Tot programul sau toată finanţarea pe anul ăsta pe 'Anghel Saligny' a fost de 10 miliarde de lei. (...) Şi atunci presiunea pe bugetul de stat e una mare, anul acesta şi anul viitor, pe investiţii pe cofinanţare pentru proiectele europene. Şi a fost necesar să se dea această ordonanţă. Mai mult decât atât, e necesar să se ia proiect cu proiect să vedem care dintre ele se finalizează până la jumătatea anului viitor. Da, le semnăm primarii şi preşedinţii de consilii judeţene, ca să spun de autorităţile locale, au semnat parte dintre proiecte, pe proprie răspundere că vor fi finalizate. Şi atunci aici va apărea şi apare şi trebuie să apară într-o săptămână de zile acel memorandum, conform ordonanţei, vis-a-vis de prioritizare. Nu trebuie să înţeleagă nimeni altceva decât următorul lucru: Pe măsură ce se creează spaţiu fiscal, prin eliminarea unor proiecte care nu pot fi terminate până la jumătate anului viitor, pot să intre alte proiecte. Pentru că dacă nu poţi să termini un proiect finanţat din PNRR până la jumătatea anului viitor, până în august anul viitor, bugetul trebuie să dea toţi banii şi asta ar fi o prostie din partea României", a mai menţionat liderul PSD.

