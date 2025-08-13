Guvernul renunţă la plafonul impus plăţilor cu cardul bancar. Apel pentru bănci să reducă comisioanele

Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar comercianţii vor trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică.

În acest context, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a lansat un apel public către bănci pentru ca acestea să reducă cât mai mult comisioanele percepute la tranzacţiile cu cardul.

"Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de plafon, orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronic. Sunt, în momentul de faţă, peste 300.000 de astfel de cazuri, nu mai suntem în situaţia din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri. Era foarte complicat să obţii un POS. Acum avem trei variante de POS, e mult mai facil să obţii acest lucru", a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, citat de Mediafax.

El precizează că autorităţile vor avea în vedere în normele tranzitorii şi regimul unor zone speciale din România, unde nu există internet.

"Ne vom uita şi la aceste zone, pentru că probabil că sunt cazuri justificate în anumite zone din ţară, dar acele cazuri sunt excepţia, nu şi regula, iar avem nevoie să avem o vizibilitate asupra plăţilor de toate tipurile", a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor menţionează că a stat de vorbă cu Asociaţia Băncilor, dar şi cu cei care reprezintă aceste mijloace de plată electronică.

„Am făcut un apel în întâlnirile cu ei şi fac un apel public şi acum, ca odată cu adoptarea acestei măsuri, şi din partea acestora să vedem o atitudine diferită în privinţa dobânzilor pe care le practică, astfel încât plata cu cardul să devină mai puţin costisitoare decât este astăzi. Ne aşteptăm de la ei un răspuns la acest set de măsuri pe care îl propunem astăzi. Trebuie să-l vedem şi de la aceşti operatori, că îşi modifică posturile, astfel încât pentru cetătean să devină această operaţiune mai puţin costisitoare”, încheie Alexandru Nazare.

