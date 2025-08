În Capitală, pentru un autoturism care are un motor cu o capacitate cilindrică cuprinsă între 1.400 şi 1.600 de cmc impozitul anual este de 82 de lei. De la anul, într-unul dintre scenarii, acesta ar putea fi cuprins între 91 de lei şi 132 de lei, în funcţie de cât de mult poluează autoturismul. Nu este exclusă nici varianta în care acest impozit să se dubleze sau chiar să se tripleze.

Impozit auto mai mare din 2026

Asta în condiţiile în care şoferii plătesc oricum o taxă mai mare de la un an la altul. "Anul acesta este de 10 lei pe 200 cmc. Impozitele se modifică în fiecare an pentru anul următor, ele se indexează cu rata inflaţiei", spune Florin Truşcă, director Taxe şi Impozite Sector 1.

În tăvălugul scumpirilor, vestea îi revoltă pe şoferi. "Lucrurile se schimbă doar în rău. Şi atunci - taxe mai mari. Sunt maşini foarte îngrijite care au un euro mic - Euro 4, Euro 3, care poluează mai puţin decât maşini neîngrijite Euro 6", spune un şofer.

Comisia Europeană ne obligă la aceste majorări pentru a reduce deficitul şi poluarea. "Ceea ce ne-a cerut Comisia prin acest jalon este ca nivelul de taxare să nu mai fie doar în funcţie de capacitatea cilindrică, ci şi în funcţie de clasa euro. Înseamnă aplicarea unui coeficient la valoarea de impozit actuală care creşte în funcţie de clasa euro", a declarat Felix Ardelean, director în cadrul Ministerului Transporturilor.

Propunerile ministerului Transporturilor au fost deja înaintate către cei de la Finanţe. "Am primit niște variante de lucru, dar nu sunt variantele finale. Sper să avem cât mai curând și consultarea și variantele finale, pentru că este dată fiind întârzierea de aproape 2 ani. Evident că există solicitări în a accelera procesul", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

"Acest impozit auto anual regândit pare să includă şi o componentă din fostul timbru de mediu, acel principiu de "poluatorul plăteşte". Celălalt element la care să se uite să fie puterea vehiculului. Doar capacitatea cilindrică nu o să fie suficientă. La maşinile electrice nu ai capacitate cilindrică", spune Adrian Mitrea, analist piaţă auto.

Statul ar trebui să analizeze mai atent şi discrepanţele, spun specialiştii. "N-ar mai trebui să existe situaţia în care o maşină cu un motor de un litru plăteşte impozit sub 100 de lei pe an, iar o maşină cu motor de 3 litri plăteşte peste 3.000-6.000 de lei pe an", adaugă Adrian Mitrea, analist piaţă auto.

Măsura îşi propune şi să stimuleze achiziţia de maşini noi. Din cele peste 8,6 milioane de autoturisme care circulă pe şoselele din România, aproape 3 milioane au norma de poluare Euro 4, adică sunt vechi şi de 19 de ani. 1,2 milioane de maşini se încadrează la Euro 3, adică sunt fabricate începând cu anul 2000 şi doar un sfert din totalul de vehicule sunt mai noi de 15 ani.

