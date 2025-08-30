Impozitul pe locuinţe va crește cu aproape 80% de anul viitor, în loc de 70 de procente cum anunţase premierul. În unele localități, s-ar putea dubla, iar veteranii de război şi locuitorii din zone izolate vor fi puşi la plată, deşi acum sunt exceptaţi. Din 2027 ne așteaptă altă majorare consistentă. Între timp, deficitul bugetar rămâne la fel de mare ca anul trecut. Creşterea timidă a încasărilor este înghiţită de creşterea cheltuielilor statului.

Guvernul schimbă formula de calcul. Impozitul va fi socotit în funcţie de valoarea pe metru pătrat a proprietăţii: 2.677 de lei - adică aproape 80% mai mare decât acum. Premierul anunţase o creștere de doar 70%, dar calculată, însă, la altă valoare. "Cotele de impozitare se stabilesc de către consiliile locale. Pot stabili o cotă mai mare sau mai mică, dar dacă mergem strict pe valoarea de impozitare la care se aplică acele cote, creşterile sunt de 80%", a declarat Iulian Ilie, Director Direcţie Impozite şi taxe locale Sector 3.

Zonele care nu vor mai fi scutite de la impozit

Proprietarul unui apartament de 100 mp din Capitala plătește acum impozit 390 de lei. Anul viitor, va datora statului 700 de lei. "La fel ca de fiecare dată cei care decontează nota de plată sunt cetăţenii de rând. Marii jucători n-au fost atinşi", a declarat Dumitru Costin, preşedinte BNS. "Avem un impact foarte mare pe zona de taxe locale. Înţeleg că unele autorităţi locale nu au aplicat indexările de-a lungul timpului până acum şi s-ar putea ca acolo efectul să fie mult mai amplu", a declarat Dan Manolescu, preşedinte Camera Consultanţilor fiscali.

Articolul continuă după reclamă

În plus, localnicii din zonele izolate - Delta Dunării și Munții Apuseni - nu mai sunt scutiţi de plata impozitului ca până acum. De la 1 ianuarie, vor plăti cel puţin jumătate din taxă, în funcţie de decizia consiliului local. Veteranii de război şi foştii deportaţi politic vor plăti 100%. Noi creşteri de impozit ne aşteaptă din 2027. Pentru un apartament de 100 mp din Bucureşti care valorează 250.000 euro, impozitul s-ar putea dubla, aproape. "Impozitarea se va face la valoarea de piaţă sau estimată la valoarea pieţii. Va intra în vigoare acel modul de lucru de la Ministerul de Finanţe, E-proprietatea", a declarat Iulian Ilie, Impozite şi taxe locale Sector 3.

În primele 7 luni, statul a cheltuit cu 4% mai mult decât a încasat. Deficitul a ajuns la 76 de miliarde de lei, cu peste 5 miliarde în plus faţă de anul trecut. Peste o lună, guvernul are examen - Comisia Europeană va evalua progresele. Statul trebuie să scadă deficitul bugetar la 7% din PIB. "Nu sunt măsuri uşoare. Suntem nevoiţi să luăm aceste măsuri, în acest moment, pentru a proteja România, companiile, pe români, de o situaţie mult mai dificilă", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. După ce angajaţii din primării au oprit ieri activitatea, Guvernul a scos de pe ordinea de zi a şedinţei reforma administraţiei locale, care desfiinţează peste 40.000 de posturi. Din cauza amânării, Guvernul Bolojan şi-ar putea asuma răspunderea în Parlament de două ori pe Pachetul 2: luni şi miercuri.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰