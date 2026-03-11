Churchill, înlocuit cu animale sălbatice pe bancnote. Alte figuri istorice cedează locul naturii

Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner și Alan Turing vor fi eliminați de pe bancnote ca parte a unei reproiectări majore a monedei britanice, relatează The Telegraph.

Winston Churchill, prezent pe bancnotele de 5 lire sterline din septembrie 2016, va fi înlocuit cu imagini cu animale sălbatice native Marii Britanii.

Printre candidații pentru înlocuirea fostului prim-ministru se numără arici, bursuci și papagali, în cadrul primei reproiectări majore a bancnotelor din ultimii 50 de ani, relatează The Telegraph.

Imaginile lui Jane Austen, JMW Turner și Alan Turing, care apar pe bancnotele de 10, 20 și 50 de lire sterline, vor fi, de asemenea, înlocuite.

Banca Angliei a precizat că, în urma unei consultări publice de anul trecut, natura s-a dovedit a fi tema cea mai populară pentru noua serie de bancnote. Totodată, imagini cu animale sălbatice sunt considerate eficiente în prevenirea contrafacerii bancnotelor.

O a doua consultare va fi organizată vara aceasta, oferind publicului șansa de a alege animalele specifice care vor apărea pe următoarea serie, dintre opțiunile selectate de un grup de experți.

Banca a prezentat anterior machete cu cerbi, vrăbii, veverițe roșii și vulturi aurii.

"Principalul obiectiv al introducerii unei noi serii de bancnote este creșterea rezistenței împotriva contrafacerii, dar oferă și oportunitatea de a celebra diferite aspecte ale Marii Britanii. Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm bogata și variata faună britanică în următoarea serie.", a declarat Victoria Cleland, casier-șef la Banca Angliei.

În consultarea de anul trecut, aproximativ 60% dintre cei 44.000 de participanți au ales natura ca temă preferată, înaintea arhitecturii și monumentelor (56%), figurilor istorice (38%), artei, culturii și sportului (30%), inovației (23%) și evenimentelor notabile (19%).

Banca Angliei a stabilit șase criterii pentru o temă bună, printre care să simbolizeze Marea Britanie, să rezoneze cu publicul și să nu fie „divizivă”.

Figurile istorice, introduse pe bancnote de mai bine de 50 de ani

Introducerea figurilor istorice pe bancnote a început acum mai bine de 50 de ani, când William Shakespeare a devenit primul în afara monarhilor reprezentat pe hârtia bancară, pe bancnota de 20 de lire sterline în iulie 1970. De atunci, diverse personalități, de la James Watt la Adam Smith, au apărut pe bancnote.

Bancnotele Royal Bank of Scotland prezintă deja animale precum macrăli, vidre, veverițe roșii și șoimi. Banca Angliei a confirmat că animalele de companie nu vor fi incluse în noile designuri.

O schimbare „întârziată și semnificativă”

Trecerea la animale sălbatice va încheia decizii controversate din alegerea figurilor istorice. În 2019, când matematicianul Alan Turing a fost ales pe bancnota de 50 de lire sterline, un grup de campanie a strâns 150.000 de semnături cerând ca o persoană dintr-o minoritate etnică să fie reprezentată în schimb.

Experții care vor selecta animalele pentru public includ Nadeem Perera, realizator de emisiuni despre viața sălbatică, care a declarat: "Fauna Marii Britanii nu este separată de cultura noastră. Ea apare pe blazoanele echipelor de fotbal, în folclor, pe coastă și în copilărie. Să îi oferim spațiu pe ceva atât de simbolic precum moneda noastră este atât întârziat, cât și semnificativ."

Deși publicul poate vota, decizia finală va aparține guvernatorului Băncii.

Deși folosirea numerarului în Marea Britanie a scăzut, Banca Angliei a precizat că acesta rămâne metoda de plată preferată pentru aproximativ 15% dintre oameni și se angajează să asigure disponibilitatea banilor pentru aceștia.

