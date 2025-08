Indicele ROBOR la trei luni a scăzut marţi la 6,60% pe an

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, marţi, la 6,60% pe an, de la 6,61% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când a urcat la 6,08% pe an. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,75% pe an, de la 6,76% în şedinţa precedentă, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,90%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.

