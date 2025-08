Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, luni, la 6,61% pe an, de la 6,64% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Indicele ROBOR la trei luni îşi continuă scăderea: a coborât luni de la 6,64% la 6,61% pe an - Shutterstock

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când a urcat la 6,08% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,76% pe an, de la 6,77% în şedinţa precedentă, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,90%, de la 6,92% pe an. În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.

Bursa de la Bucureşti a deschis cu creşteri pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de luni

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis cu creşteri pe majoritatea indicilor şedinţa de luni, iar rulajul se cifra la 8,1 milioane de lei (1,59 milioane euro), după 45 de minute de la debutul tranzacţiilor. Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,44%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,41%. Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,40%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a apreciat cu 0,60%. Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 0,09%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor scădea cu 0,02%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în creştere cu 0,21%. Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Aeta (15%), Medlife (+7,15%) şi Ropharma (+3,53%). Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Vrancart (-2,92%), Electromagnetica (-2,59%) şi SSIF BRK Financial Group (-2,20%).

