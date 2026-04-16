România rămâne campioană la scumpiri. Inflația crește din nou vertiginos în UE

Inflația a accelerat în UE în martie, alimentată în special de creșterea prețurilor la energie și servicii, iar timp ce România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație, arată datale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Rata anuală a inflaţiei în ţara noastră este de trei ori mai mare decât media UE.

Inflația crește din nou în UE. A ajuns la 2,8% în martie 2026, de la 2,1% în februarie, în timp ce anul trecut era de 2,5%. În zona euro inflaţia a fost de 2,6% în martie, de la 1,9% în februarie, în timp ce anul trecut era 2,2%.

Țările cu cea mai mică inflație sunt Danemarca (1,0%), Cehia, Cipru și Suedia (toate cu 1,5%), iar la polul opus se află România (9,0%), Croația (4,6%) și Lituania (4,4%).

Comparativ cu februarie, singurele țări în care inflația a scăzut în martie sunt Suedia, Slovacia și Slovenia. Principalele scumpiri care au împins prețurile în sus în zona euro sunt la servicii (+1,49 puncte procentuale), energie (+0,48), alimente, alcool și tutun (+0,45).

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%. Este a opta lună consecutivă în care inflaţia anuală se menţine la peste 9%, după o perioadă în care a scăzut uşor de la o lună la alta.

"Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%. Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) a fost 8,5%", arată INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în martie 2026, comparativ cu luna februarie 2026, a fost 100,92%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,6%.

Reprezentanţii INS au precizat că, începând cu anul 2026, jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora majorându-se în martie cu 1,50% faţă de februarie şi cu 5,78% faţă de decembrie 2025. De asemenea, în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

De asemenea, banca centrală a anunţat în această lună că rata anuală a inflaţiei va creşte în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal ca urmare a influenţelor anticipate să decurgă din scumpirea combustibililor, pe fondul măririi considerabile a cotaţiilor petrolului şi gazelor naturale în contextul războiului din Orientul Mijlociu

