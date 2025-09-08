La 24 de ani, și-a cumpărat o casă de aproape 400.000 $. Strategia simplă care l-a ajutat să strângă bani

La o vârstă la care mulți tineri abia își caută stabilitatea, Ryan Hemenway, un american de 24 de ani, bifează deja ceea ce mulți din generația lui consideră imposibil: economii consistente, un job care îi place și prima casă cumpărată alături de logodnica sa.

În timp ce mulți tineri din generația Z se luptă cu chirii mari, joburi nesigure și un acces dificil la piața imobiliară, Ryan Hemenway, un american de 24 de ani din Minnesota, reușește să facă ceea ce alții abia visează: și-a cumpărat prima casă, alături de logodnica sa.

În august, cei doi au pus o ofertă pe o locuință de 395.000 de dolari în Coon Rapids. Oferta le-a fost acceptată, iar mutarea este programată pentru octombrie, chiar înainte de nunta planificată pentru anul viitor. "Am avut șansa să cumpărăm o casă frumoasă, la cel mai bun preț posibil în momentul de față", povestește Ryan.

Cum au reușit să economisească

Ryan și logodnica lui locuiesc acum într-un apartament cu o cameră din zona Minneapolis, pentru care plătesc 1.190 de dolari chirie. Venitul lor combinat, de aproximativ 100.000 de dolari anual, și cheltuielile moderate i-au ajutat să economisească lunar aproape 3.000 de dolari, adică jumătate din venitul net.

"Chiria mică și faptul că ne-am organizat bine ne-au ajutat să strângem bani mult mai repede decât ne așteptam", explică el.

Momentul care a făcut diferența a fost însă altul: după ce a absolvit facultatea, Ryan a ales să se mute pentru nouă luni cu părinții lui. Decizia i-a adus economii importante. "Cel mai important lucru pe care îl poți face ca să-ți pornești viața financiară, indiferent dacă îți găsești imediat un job sau nu, este să locuiești cu părinții o perioadă", spune el.

În cele nouă luni petrecute acasă, a reușit să economisească și să investească aproximativ 30.000 de dolari, bani care acum au devenit avansul pentru casa visată.

O investiție gândită pas cu pas

Ryan a fost atent și la modul în care și-a folosit economiile. Mare parte din banii puși deoparte au mers în fonduri de indici și câteva acțiuni. "Am investit în câteva companii cu modele de business solide. A funcționat foarte bine pentru mine și m-a ajutat să-mi cresc economiile. A fost un pas decisiv ca să ajungem aici", mărturisește el.

Inițial, planul lor era să aștepte până în 2026 ca să cumpere o locuință. Căutau case mici sau apartamente de maximum 300.000 de dolari. Dar când au găsit proprietatea de 395.000 de dolari, au decis să își schimbe planurile. "Am găsit un loc care bifa aproape toate criteriile. Nu era în bugetul stabilit inițial, dar am simțit că e o oportunitate care nu trebuie ratată", spune Ryan.

Pentru a-și reduce costurile, cei doi plănuiesc să închirieze o cameră unui membru al familiei. Chiar și așa, cheltuielile lor vor fi cu aproximativ 500 de dolari mai mari decât chiria actuală.

Un drum presărat cu provocări

Succesul lui Ryan nu a venit însă fără efort. După absolvirea facultății, tânărul și-a căutat activ un loc de muncă, într-o perioadă în care angajările încetiniseră puternic în SUA. În 2022 a reușit să obțină un job ca geolog contractant, plătit cu 250 de dolari pe zi. "A fost o experiență care m-a ajutat să călătoresc și să învăț multe, dar căutam stabilitate", povestește el.

După câteva luni de căutări și aplicații fără răspuns, Ryan a schimbat strategia. A început să aplice direct pe site-urile companiilor, și nu pe platformele de joburi. Această decizie i-a adus interviul pe care îl aștepta. "Am știut că trebuie să dau tot ce am mai bun, pentru că nu știam când voi mai primi o altă șansă", spune el, potrivit Business Insider. În martie 2024 a fost angajat ca field scientist la o firmă de consultanță în mediu, job care îi oferă acum stabilitate și program flexibil.

Secretul: costuri moderate și disciplină

Privind în urmă, Ryan este convins că decizia de a locui temporar cu părinții a fost cheia succesului. "Cred că acele economii din primul an după facultate au făcut toată diferența. Chiar dacă nu îți place ideea, recomand oricui să locuiască acasă o perioadă. Este cea mai bună investiție pentru viitor", spune el.

Acum, la doar 24 de ani, Ryan și logodnica lui se pregătesc nu doar de mutarea în propria casă, ci și de o viață nouă împreună, convinși că disciplina financiară i-a adus mai aproape de visul lor.

