Piaţa carburanţilor este la un pas de criză. Preţurile au fost pe punctul de a creşte din nou după ce OMV Petrom a pierdut o mare cantitate de petrol. Pentru a salva situaţia, compania a apelat la rezervele naţionale, cu aprobarea Guvernului.

184.000 de tone de petrol care veneau din Azerbaidjan au fost oprite de la prelucrare înainte să ajungă la o rafinărie de lângă Ploieşti. "Au suferit o contaminare cu cloruri organice corozive. Ar fi pus în primejdie integritatea instalaţiilor din rafinăria Petrobrazi", spune Radu Dudău, expert energie.

"Este o situaţie specială, fără precedent. Nu s-a mai întâmplat până acum. Erau în valori de referinţă de 50 de ori mai mari decât normalul. Ar fi putut provoca atât daune, dar şi un produs petrolier mai prost, la final", a declarat Tudor Turcu, purtător de cuvânt Ministerul Energiei.

La un pas de criză în benzinării

OMV Petrom a cerut ajutorul guvernului. Ministerul Energiei a declarat situație de urgență - criză în aprovizionarea cu țiței - și a aprobat să fie scoase din rezerva naţională 111.000 de tone de ţiţei şi motorină, 5,5% din rezervele naţionale.

"Petrobrazi gestionează undeva la 30% din producţia de produse petroliere din România. Şi ar fi fost o oarecare perturbare a pieţei", adaugă Tudor Turcu, purtător de cuvânt Ministerul Energiei.

Exista pericolul să scadă brusc producţia de carburant din piaţă. Iar asta s-ar fi tradus automat în preţuri mai mari la pompă. Creşteri care ar fi venit într-un context economic dificil, mai ales că, de la 1 august, a crescut şi acciza cu 10%. Aşa că această criză ar fi adus poate un preţ de peste 8 lei pe fiecare litru de combustibil.

"Guvernul poate decide să elibereze astfel de stocuri inclusiv din raţiuni comerciale, când se înregistrează, de exemplu, creşteri bruşte, volatilitate pe piaţa produselor petroliere", spune Radu Dudău, expert energie.

Fiecare companie de pe piaţa energiei este obligată să îşi creeze un stoc de rezervă, din care nu poate extrage combustibil decât cu aprobarea Guvernului şi a Comisiei Europene. OMV Petrom a declarat pentru Observator că rafinăria sa funcţionează acum normal, iar distribuţia de carburanţi nu este afectată. Compania este obligată să refacă stocurile de rezervă în cel mult două luni.

