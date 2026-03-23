Au apărut primii cartofi noi românești, dar preţurile ne cam taie pofta. Costă cât un kilogram de carne, în jur de 30 de lei, și nici nu sunt prea mulți. Prin comparaţie, cartofii de import sunt un chilipir, de zece ori mai ieftini. Cei românești pleacă şi ei la preţuri decente din ferme. Dar gustul amar apare pe traseu, când prețul îl dublează sau chiar triplează intermediarii și comercianții.

Pe tarabe stau munţi de cartofi noi din Ungaria, Grecia sau chiar Egipt. Preţurile sunt de zece ori mai mici.

"Prețul e destul de mare comparativ cu salariile din România, dar din păcate trebuie să ne conformăm, luăm ce putem", spun clienţii.

"S-au recoltat primii cartofi unde fermierii au avut încălzire cu centrală termică ceea ce este foarte greu de suportat pentru majoritatea fermierilor. Cei care nu au avut încălzire vor recolta pe la jumătatea lui aprilie", spun Aurelia Diaconu, inginer agronom.

"Așteptări mari nu avem. N-am avut lumină, n-am avut căldură. Măcar investiția să o scoatem", spune Ionel Anghel, producător.

"Producția e scăzută la aproape jumătate față de anul trecut. Deci anul trecut scoteam în jur de aproape 700 de grame, aproape 1 kg pe vrej, acum scoatem la jumătate, la 300-400 de grame", spune Dorian Roambă, producător.

Deşi dau vina pe producţia slabă, în realitate cartoful se îngraşă pe drumul de la fermă până în piaţă. De la poarta fermei un kg de cartofi pleacă cu 20 de lei. De la producător până la piață, prețul este însă dublat de către intermediari și vânzători.

Cartoful sau „a doua pâine”, cum este considerat la noi, este cea mai consumată legumă. Potrivit statisticilor, un român mănâncă aproape 100 de kilograme de cartofi pe an.

În ultimii doi ani, producția a scăzut dramatic. În 2023 aveam peste un milion de tone de cartofi, un an mai târziu, coboram la 968 de mii de tone. În 2025, abia dacă am strâns 800 de mii de tone.

