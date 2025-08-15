Ziua şi schimbarea. Al doilea pachet de măsuri fiscale a fost pus în transparenţă şi avem noi surprize. Pe lângă ce ştiam deja, Guvernul a mai adăugat câteva măsuri. Vizaţi sunt cei care obţin venituri din activităţi independente, investitorii la bursă, dar şi cei care îşi închiriază apartamentele în regim hotelier. Vor fi obligaţi să plătească impozite de cinci ori mai mari!

Proprietarii care au locuinţe pe care le închiriază pe termen scurt vor fi nevoiţi să-şi instaleze case de marcat şi să emită bon fiscal, potrivit proiectului care este pus în transparenţă pe site-ul Ministerului de Finanţe. Modificare s-ar referi la acei hotelieri care nu sunt înregistraţi pe nicio platformă de tipul Airbnb sau Booking.

Impozitarea se schimbă

Impozitarea se schimbă. Practic de la impozitul fix de 1.100 de lei pe care îl plătesc cei care închiriază acum în regim hotelier, se va aplica un impozit de 10% din venitul anual cu o cotă forfetară de 30%. Asta înseamnă că impozitarea va creşte pentru aceşti antreprenori chiar şi de 5 sau 6 ori, spun experţii. Când tragem linie, cheltuielile vor fi decontate tot de cei care se vor caza în astfel de unităţi.

Pe de altă parte, vor fi impozitate mai puternic şi câştigurile bursiere. Dacă deţii acţiuni mai mult de un an şi le vinzi apoi, impozitul creşte de la 1 la 2%, iar pentru cei care le vând le vând în mai puţin de un an, impozitarea creşte de la 3 la 4%. Vor plăti mai mult pentru asigurări de sănătate cei care câştigă din activităţi independente. Practic, baza de calcul se schimbă de la 60 la 90 de salarii minime. Spre exemplu, o persoană care câştigă într-o lună 25.000 de lei, într-un an 300.000, va ajunge să piardă 5.100 de lei. Dacă facem un calcul, în fiecare lună va câştiga mai puţin cu 400 de lei.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰