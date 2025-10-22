România plăteşte cel mai mare preţ le energie, în raport cu veniturile populaţiei, iar o provocarea este de a găsi o soluţie pentru scăderea tarifului, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate.

Ministrul Energiei: "România plăteşte cel mai mare preţ la energie, în raport cu veniturile populaţiei" - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El a afirmat că, în ultimii 10 ani, România a scos 7.000 de MW din producţie, prin centralele pe gaze şi cărbune, şi nu a pus nimic în loc, iar asta ne aduce în situaţia în care avem un deficit de 1.500 - 2.500 de MW în fiecare oră. Potrivit ministrului de resort, obiectivul este să avem mai multă energie pe piaţă şi pentru aceasta trebuie să începem să lucrăm la proiectele pe bază de gaz.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰