Ministrul Energiei: "România plăteşte cel mai mare preţ la energie, în raport cu veniturile populaţiei"

România plăteşte cel mai mare preţ le energie, în raport cu veniturile populaţiei, iar o provocarea este de a găsi o soluţie pentru scăderea tarifului, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 21:54
El a afirmat că, în ultimii 10 ani, România a scos 7.000 de MW din producţie, prin centralele pe gaze şi cărbune, şi nu a pus nimic în loc, iar asta ne aduce în situaţia în care avem un deficit de 1.500 - 2.500 de MW în fiecare oră. Potrivit ministrului de resort, obiectivul este să avem mai multă energie pe piaţă şi pentru aceasta trebuie să începem să lucrăm la proiectele pe bază de gaz.

