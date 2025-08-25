România a plătit, în şase luni, două miliarde de euro pentru fructe și legume din import - o sumă uriașă care arată dezastrul din agricultura românească. Importurile au depășit de cinci ori exporturile, iar suprafețele agricole scad constant. Fermierii avertizează: dacă tendința continuă, vom deveni complet dependenți de produsele străine.

În rafturile din supermarketuri, dar și pe tarabele din piețe, fructele și legumele din străinătate domină oferta.

"Morcovii vin din Olanda. Până şi usturoiul este din Ungaria"

"Ţelină, Polonia"

"Merele vin din Italia"

Cifrele oficiale confirmă dezastrul din agricultură

În primele cinci luni, România a importat de aproape cinci ori mai multe legume și fructe decât a exportat, iar valoarea importurilor se ridică la două miliarde de euro.

"Consumul din import astăzi pentru legume-fructe vine mai mult de 80%. Peste câţiva ani vom discuta despre importuri 100%. Cartoful este inexistent românesc, ceapa la fel. Noi nu avem nici 1.000 de hectare cultivate în România astăzi pentru consum. Cartoful trebuia să aibă 250.000 de hectare şi noi avem 20.000", spune Vlad Gheorghe, preşedintele Asociaţiei Cultivatorilor de Legume şi Fructe.

Și producătorii de conserve depind masiv de importuri.

"Importăm 60 de mii de tone de pastă de tomate din China, care este colorată, nu găsim în ea o sămânţă de tomată. Noi nu producem nici 5 la sută pentru fabricile de conserve", spune Vlad Gheorghe, preşedintele Asociaţiei Cultivatorilor de Legume şi Fructe.

Sorin Cristea cultivă legume pe 8.000 de metri pătrați, în judeţul Giurgiu. A fost nevoit să renunțe, însă, la aproape 40% din teren, pentru că nu își mai putea vinde marfa.

"O nemulţumire pe care noi o avem sunt importurile, care vin de afară şi noi nu ne putem vinde produsele noastre. Producem mai puţin, că dacă producem mult nu putem ca să vindem cât producem", spune Sorin Cristea, legumicultor.

Fermierii se plâng şi de subvențiile mici

În plus, nu colaborează între ei şi de accea nu pot livra constant cantități mari hipermarketurilor și nici nu au puterea să negocieze prețuri mai bune.

"Din ce în ce mai puțini producători, la prețurile astea e mai greu. Oamenii caută frumos, nu neapărat bun, cam asta e treaba"

"Eu mă îndrept spre o bătrânică care are mâinile muncite. Bănuiesc că ea nu aduce marfă din altă parte decât din gospodărie. Din păcate, foarte mulți dintre cumpărători aleg produsele care arată perfect și nu asta este criteriu", spun oamenii.

Fermele din ţara noastră au produs peste un milion de tone de legume anul trecut, recoltă care care ne plasează pe locul 11 în Uniunea Europeană după Grecia și Ungaria. Cele mai mari producătoare de legume sunt Spania, Italia, Franța și Polonia. Împreună, dau realizează 64% din recolta totală a Uniunii.

