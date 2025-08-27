Mai multe neregului au fost indetificate la Metrorex. În urma controlului efectuat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, a reieşit că doar în luna iulie au avut loc 49 de defecţiuni tehnice. Alte nereguli constate: trenuri în circulaţie cu mai puţini însoţitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activităţi ce țin de siguranţa circulaţiei, abateri grave în procesul de instruire a angajaţilor, potrivit News.ro.

Nereguli grave la Metrorex. Ministru: "Înainte de sporuri, să se gândească la condiţiile în care se circulă"

În urma neregulilor descoperite, Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, le-a transmis un mesaj acid angajaţilor Metrorex.

"Înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condiţiile în care circulă publicul călător", a scris Ciprian Şerban pe Facebook.

"Siguranţa pasagerilor din metrou este prioritară! Aşa cum am promis, vă ţin la curent cu situaţia de la Metrorex. Multe dintre sesizările pe care le-am primit s-au confirmat. În urma controlului, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) a identificat o serie de deficienţe: 49 de defecţiuni tehnice doar în luna iulie, trenuri în circulaţie cu mai puţini însoţitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activităţi ce ţin de siguranţa circulaţiei, abateri grave în procesul de instruire a angajaţilor", a mai spus ministrul Transporturilor.

Ciprian Şerban arată că au fost aplicate sancţiuni şi s-au impus măsuri clare, cu termene ferme.

În plus, ASFR a propus elaborarea unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor, pentru a îmbunătăţi controlul asupra modului în care este pregătit personalul Metrorex care răspunde de siguranţa călătorilor.

"Vom urmări îndeaproape cum sunt puse în aplicare măsurile dispuse. Siguranţa oamenilor nu se tratează cu superficialitate. Cine nu respectă regulile, va răspunde. Iar pentru cei aflaţi în birourile Metrorex, le spun doar atât: înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condiţiile în care circulă publicul călător", mai transmite ministrul Transporturilor.

