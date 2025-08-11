Zile decisive pentru nouă milioane de români, îngrijoraţi de pensiile lor private. Ministerul Muncii continuă consultările pentru controversata lege care limitează retragerea banilor. O miză de 500 de miliarde de lei, cât arată estimările că ar ajunge peste 10 ani Pilonul II. Singurii care pot retrage întreaga sumă sunt pensionarii care adună puţini bani în cont. Tot mai multe voci îl contrazic pe premierul Ilie Bolojan, care susţine că nu vrea să acopere deficitul bugetar din pensiile românilor.

Asociaţia pentru pensiile administrate privat a explicat astăzi care este singura posibilitate pentru a retrage toţi banii din Pilonul II. Beneficiarul poate retrage banii într-o tranşă unică sau eşalonat în cel mult 12 luni dacă suma din contul privat de pensie este mai mică de 15.372 lei. Peste acest prag, va putea încasa o tranşă unică de un sfert din sumă, iar restul, lunar, câte 1.281 de lei. Singurii care vor putea primi rate lunare mai mari decât pensia minimă din sistemul public sunt cei care au acumulat în cont peste 153.720 lei, cu o singură condiţie: perioada de plată să nu depăşească 10 ani.

În ce condiţii îşi pot retrage românii banii

Acum, românii care au economisit bani în piloanele 2 şi 3 pot retrage toată suma deodată la pensionare ori în tranşe lunare pe o perioadă de cel mult 5 ani. Proiectul prevede creşterea perioadei de eşalonare la 10 ani şi limitarea retragerii banilor, lege care a stârnit un adevărat scandal. "În afară, pensionarii când ajung la pensie se duc se distrează. La noi tragi de o pensie să îţi cumperi alimente si medicamente", spune o femeie.

Articolul continuă după reclamă

Un român care retrage acum întreaga suma acumulată în Pilonul II şi are 48.000 lei în cont plăteşte contribuţie la sănătate şi impozit pe venit. Rămâne cu aproape 43.000 lei. Conform noului proiect, va putea retrage un sfert din sumă, pentru care plăteşte taxe şi primeşte sub 11.000 de lei. Diferenţa va fi achitată în 28 de tranşe lunare. Iar randamentul va fi primit la finalul perioadei. "Dacă nu se consumă toţi banii, banii se moştenesc. Moştenitorii pot să ia o plată unică", a declarat Radu Crăciun, preşedintele Asociaţiei Pensii Admnistrate Privat. Economiştii au calculat că în 10 ani va fi un val masiv de ieşiri la pensie: un milion şi jumătate de români. În câmpul muncii vor intra doar 600.000 de oameni. O variantă pentru care guvernul ar încerca să se protejeze încă de acum.

"Rata de înlocuire pensie versus salariu o să scadă foarte mult, de la 43% azi la 23% în banii de azi înseamnă o pensie de 1.300 lei. Trebuie să completăm pensia publică cu o pensie privată încasată gradual, nu plătim taxe", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator. "Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României. Să nu existe o situaţie în care în anii următori, dupa 2030 când numărul de oameni care ies la pensie creşte, să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice toata componenta de pensii gestionate privat", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. "Pentru fondurile de pensii este foarte anticipat când iese cineva la pensie, că ştii care e vârsta omului. Principalii câştigători sunt administratorii fondurilor de pensii. Fondurile acestea sunt folosite pentru a finanţa deficitul", a declarat Claudiu Năsui, deputat USR.

Un fost şef de la Autoritatea de Supraveghere Financiară vorbeşte despre coelectivizarea pensiilor private şi vine cu alte propuneri. "Să fie permisă în continuare plata unică până la un anumit prag, dar ceva mai mare. Să se renunţe la legarea pensiei de indemnizaţia minimă socială din sistemul public", a declarat George Mot, fost angajat ASF. "În ţările în care se aplică aceste retrageri în suma limitată, aceste retrageri sunt scutite de impozit", a declarat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA. "Dacă trăiţi foarte mult puteţi lua mai mulţi bani decât aţi contribuit, pentru că pensia viageră e garantată. În cazul în care persoanele trăiesc mai puţin atunci suma pe care o vor primi va fi mai mică decat cea acumulată", a declarat Radu Crăciun, preşedintele Asociaţiei Pensii Admnistrate Privat. În faţa valului de controverse, PSD nu mai susţine acum legea promovată de propriul ministru, Florin Manole de la Muncă.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰