În pline negocieri, aşadar, au apărut deja primele neînţelegeri între partide. PSD a anunţat că respinge modificările controversate aduse la legea Pilonului II de pensii.

Sorin Grindeanu a declarat că nu este de acord cu actualele prevederi din acest nou proiect şi că ar vrea să se axeze pe eliminarea privilegiilor, altfel spus pensiile speciale. Este o declaraţie controversată având în vedere că acest proiect de lege care prevede limitarea retragerii banilor din pensiile private a fost pregătit de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) şi promovat de Ministerul Muncii al cărui ministru e membru PSD.

Cum îşi pot retrage românii banii

Sunt foarte multe reacţii în spaţiul privat în ultimele zile. Şi membri ai USR au susţinut că nu sunt de acord cu măsurile, la fel şi Kelemen Hunor, liderul UDMR. Acest nou proiect reglementează plata pensiilor private şi vor exista doar două modalităţi de plată: retragere programată şi pensie viageră.

În cazul retragerii programate sunt mai multe variante. Dacă suma cumulată în conturile Pilon II şi Pilon III este mai mică de 15.372 de lei, beneficiarul poate solicita o tranşă unică sau o plată eşalonată pe cel mult 12 luni. Peste acest prag, sunt alte prevederi. Mai exact, poate fi retras doar 25% din suma existentă, iar restul banilor prin tranşe lunare care nu pot depăşi 1.281 de lei, altfel spus pensia minimă din sistemul public. Şi aici sunt foarte multe nemulţumiri din partea specialiştilor pentru că este legată pensia minimă de stat de valoarea pensiilor private. Dacă sunt români care au acumulat foarte mulţi bani în contul privat de pensii, peste 153.720 de lei, poate avea tranşe de retragere mai mari decât pensia minimă de la stat, însă condiţia e ca perioada de eşalonare să fie de 10 ani.

Pe de altă parte există şi varianta pensiei viagere. Vorbim despre o alternativă a sistemului public de pensii, adică tranşe lunare până în momentul în care va deceda.

