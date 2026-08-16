România este la un pas să stea din nou la masa selectă a producătorilor de tehnică militară la standarde NATO. Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, putem vorbi din nou despre primul blindat construit în România. Totul datorită unui om, care a avut un vis de copil, pe care s-a încăpățânat să-l transforme în realitate deși piedicile nu au fost puține. Am stat de vorbă, în exclusivitate, cu inginerul care a proiectat VLAH și am intrat în premieră în laboratoarele în care se produc și se testează echipamente avansate pentru industria de apărare din țările Alianței Nord-Atlantice.

Timp de mai bine de trei decenii, România a ales să cumpere în loc să producă, deși aveam uzinele și experiența, dar a lipsit elementul principal: interesul. Lucrurile se schimbă însă acum. VLAH, primul blindat realizat exclusiv în țara noastră, a trecut toate testele NATO.

"Am vrut să arătăm că se poate, că putem face lucruri minunate cu bani privați și, de ce nu, că poate fi un exemplu pentru industria de apărare a României care e aproape distrusă" explică Constantin Pintilie, CEO al unei companii de tehnică militară.

Totul a început cu fabrica de la Moreni

Articolul continuă după reclamă

Totul a pornit de la un vis, acela de a reaprinde scânteia la fabrica de la Moreni.

"Acolo în trecut s-au produs peste 15 mii vehicule asemănătoare și vrem să reaprindem scânteia acelui loc. Acel oraș gri vrem să-l facem cumva argintiu și acest deziderat nou, de a reindustrializa zona, de a crea o platformă operațională, pentru producerea de cel puțin de 200 de vehicule" a mai spus Constantin Pintilie.

Ajutorul a venit din partea altor ţări europene

Un plan ambițios pentru care Constantin Pintilie a fost nevoit să caute ajutor în alte țări europene. La noi s-a lovit doar de piedici.

"Nu am avut un sprijin în lumea de profil, toți se întrebau de ce am face acest lucru. Nu avem experiență, nu știi să faci lucrări de mecanică, eu fiind în zona semnalelor electronice... și am zis de ce nu, care ar fi elementul să mă împiedice în realizarea acestui obiectiv?" povestește Constantin Pintilie.

Prima mână de ajutor a venit din Slovacia. Un proiect 3D, ulterior rafinat în țară, care a fost baza a ceea ce astăzi este numită cu mândrie prima blindată românească.

"220 de cai putere, dar cu un cuplu maxim de 810 newtoni... o mașină care a trecut testele, a urcat acea pantă de 70 de grade, a trecut testele unei piste NATO, de teren accidentat… vorbim de minim 600 km autonomie concretă și viteza maximă recomandată de 110-120 km/h" a mai spus Constantin Pintilie.

Ce este special la VLAH, primul blindat românesc construit după 1989

Siguranța e dată de nivelul de blindaj al mașinii. Cabina oferă protecție balistică împotriva gloanțelor și schijelor, dar și protecție în caz de explozie a minelor.

"Această cabină poate fi schimbată ușor, preț de doar câteva zeci de minute pentru că atunci când e lovită, cel mai eficient mod este schimbarea cabinei cu alta. Îți oferă flexibilitate... Motorul plus sistemul de transmisie ne oferă astăzi un element important față de mașini similare, aceea că cu o singură manevră poți trece din regimul autostradă în off-road. Astăzi, ca să faci acest lucru, mașina trebuie oprită, ceea ce înseamnă timp prețios"

Într-un război al senzorilor, nu există limite, iar fiecare element este testat în laborator până atinge perfecțiunea.

"Practic se amplifică semnalele, putem identifica semnale mici, emise de echipamentul de testare și să facem o hartă a benzilor de frecvență, a amenințărilor care există. Aici este un laborator cu aceste conuri absorbante, unde măsurăm un semnal perfect" spune Constantin Pintilie.

Deși este o mașină de luptă care poate ține piept celor mai performante modele din lume, poate fi folosită și pe post de ambulanță de război, transport valori sau armament.

Reporter: Sunteți mulțumit de ce a ieșit?

Constantin Pintilie: Cu siguranță sunt mulțumit de fiecare element pe care îl fac chiar dacă nu este în stadiu final, dar da fiecare pas făcut e un câștig.

Anul trecut, Armata Română a cumpărat încă o mie de blindate Cobra 2 pentru care a plătit 850 de milioane de euro. Pe viitor însă acești bani ar putea rămâne în țară.

"Am delegat generația tânără să pornească acest bulgăre și să-l ducă mai departe și cred că în viitor vom avea o altă gândire strategică în ceea ce privește economia, activele, componenta industriei de apărare, care înseamnă securitatea noastră până la urmă" spune Constantin Pintilie.

Aceasta este "moștenirea" pe care Constantin Pintilie speră să o lase viitoarelor generații, dar și industriei de armament din România care, în prezent, pare a fi în moarte clinică.