Italia se confruntă cu o lipsă tot mai mare de personal în restaurante, chiar în plin sezon turistic. Peste 6.000 de posturi sunt disponibile în această perioadă, de la chelneri și barmani până la bucătari și șefi de sală, iar pentru unele funcții salariile depășesc 2.000 de euro net pe lună.

Restaurantele din Italia caută mii de anjajaţi în plin sezon. Unele salarii ajung la peste 2.000 de euro net - Hepta

Restaurantele din întreaga țară încearcă să își completeze echipele pe fondul numărului mare de turiști și al creșterii consumului, însă multe locuri de muncă rămân neocupate din cauza lipsei candidaților cu experiența și disponibilitatea cerute, potrivit quifinanza.it.

Printre cei mai căutați angajați se numără chelnerii, bucătarii, bucătarii-șefi, șefii de sală și barmanii. Industria restaurantelor din Italia are în prezent aproximativ 1,37 milioane de angajați. Femeile reprezintă 51% din total, iar aproape 40% dintre salariați au mai puțin de 30 de ani.

Restaurantele sunt pline de turiști, dar angajații sunt tot mai greu de găsit

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Potrivit estimărilor FIPE-Confcommercio, italienii ar urma să cheltuie aproximativ 10,8 miliarde de euro pe mâncare și băuturi numai în luna august. La această sumă se adaugă aproximativ 1,6 miliarde de euro cheltuite de turiștii străini.

Cererea ridicată pune presiune pe restaurante, în condițiile în care multe dintre ele nu reușesc să găsească suficienți angajați.

Ce salarii oferă restaurantele din Italia

Chelnerii și personalul de sală se află printre cele mai căutate categorii. Salariul mediu al unui chelner ajunge la aproximativ 1.700 de euro pe lună, iar în regiunea Trentino-Alto Adige poate urca până la aproximativ 1.950 de euro.

Cele mai mari venituri sunt oferite bucătarilor-șefi, care pot ajunge la aproximativ 2.250 de euro net pe lună. Bucătarii șefi de secție câștigă, în medie, aproximativ 1.998 de euro net, în timp ce șefii de sală ajung la circa 1.978 de euro. Pentru barmani, salariul mediu este de aproximativ 1.467 de euro pe lună, iar personalul de bucătărie câștigă în jur de 1.484 de euro.

În ciuda cererii mari de personal, nivelul salariilor rămâne una dintre problemele sectorului. Aproximativ 17% dintre angajații restaurantelor câștigă sub pragul sărăciei, potrivit Restworld.

Diferențele salariale, programul de lucru și lipsa stabilității îi determină pe mulți candidați să caute alternative mai bine plătite sau cu condiții mai bune, ceea ce face ca mii de posturi din industria ospitalității să rămână vacante chiar în perioada de vârf a sezonului turistic.