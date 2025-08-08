Pensie privată cu țârâita. Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II: "Mulți nu vor mai apuca să se bucure de ei"

Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a criticat dur schimbările pregătite de Guvern pentru pensiile private din Pilonul II și III. Una dintre modificări prevede ca retragerea sumei acumulate la pensie să fie limitată la 25%, iar restul să fie plătit eșalonat pe o perioadă extinsă de la 5 la 10 ani, ceea ce ar putea priva mulți români de accesul la banii lor.

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de vineri, 8 august, un proiect de lege privind plata pensiilor private, la 17 ani de la apariția Pilonului II în România. Printre modificările cheie se numără limitarea retragerii integrale, adică sumele acumulate în conturile de pensii private nu vor mai putea fi retrase integral, ca până acum.

Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II de pensii

Viitorii pensionari vor putea retrage doar 25% din contribuția totală într-o singură tranșă. Restul banilor, adică diferența de 75%, va putea fi retras în plăți lunare, care nu pot depăși pensia minimă de stat, adică 1.281 de lei pe lună. Sunt și excepții pentru sumele mari: dacă suma acumulată permite plata unei pensii lunare mai mari timp de cel puțin 10 ani, beneficiarul poate solicita o pensie mai mare decât plafonul.

Totodată, fondurile acumulate în conturile de pensii rămân moștenibile în cazul decesului participantului. În plus, apare un nou tip de pensie, pensia viageră, care presupune plăți lunare până la decesul beneficiarului. Aceasta este opțională și poate fi finanțată din economii proprii, pilonul II sau III.

Alin Iacob (AURSF): Mulți români nu vor mai apuca să se bucure de banii acumulați

Schimbările au atras critici dure din partea experților în domeniu. Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), critică proiectul, susținând că acesta nu favorizează interesele participanților, ci ale industriei. El atrage atenția că românii vor putea retrage doar 25% din suma acumulată la pensionare, restul urmând să fie plătit eșalonat în 10 ani, o măsură inechitabilă într-o țară cu speranță de viață scăzută. Susține că AURSF a fost exclusă din procesul de consultare.

"Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de mâine adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a fost elaborat de un grup de lucru interinstituțional format din reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor, Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În expunerea de motive se menționează că "grupul de lucru a identificat nevoile participanților, elemente și date statistice relevante, astfel încât participanții și beneficiarii să obțină cel mai bun rezultat la pensionare".

Nu știu cum le-a identificat, pentru că din grupul de lucru nu a făcut parte Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), membră a BETTER FINANCE - European Federation of Investors and Financial Services Users - și nicio altă structură care să reprezinte interesele participanților și ale beneficiarilor de pensii private.

Din punctul nostru de vedere, proiectul lasă foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei. Se propune ca banii acumulați în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retrași integral la pensionare, ci maximum 25% din această sumă.

În plus, perioada pentru plățile eșalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranțe de viață din UE, va face ca mulți să nu mai apuce să se bucure de banii acumulați. Am încercat, în scurtul răstimp avut la dispoziție în consultarea publică organizată, să venim cu câteva propuneri care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege și care să mai echilibreze lucrurile.

Absolut toate propunerile pe care le-am formulat și pe care le regăsiți în documentul de mai jos ( n.r. la final de articol) au fost respinse de reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară. Am solicitat, imediat după primirea răspunsului intermediat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, organizarea unei dezbateri publice la care să participe reprezentanții tuturor stakeholderilor și mass-media, pentru că legea este una de importanță majoră pentru viitorii pensionari.

Solicitarea noastră a fost ignorată de autorități. Vom folosi toate pârghiile legale pentru a solicita în continuare ca proiectul de lege să fie modificat, dacă nu de Guvernul României, atunci măcar în Parlament, pentru ca să răspundă cu adevărat intereselor participanților și ale beneficiarilor de pensii private", a transmis Alin Iacob, într-un mesaj publicat pe social media.

