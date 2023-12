Pensii 2024. Tipărirea taloanelor cu majorarea de 13,8% a început: "Din ianuarie, banii vor fi pe carduri sau vor ajunge prin mandat poştal"

"Se întâmplă chiar acum! Cupoanele de pensie cu majorarea de 13,8% se tipăresc începând din această dimineaţă, colegii din Casa Naţională de Pensii sunt pe poziţii. Din ianuarie, banii vor fi pe carduri sau vor ajunge prin mandat poştal", este anunţul care însoţeşte imaginile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pensiile se vor majora cu 13,8%, de la 1 ianuarie

Conform proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, pensiile se vor majora cu 13,8%, de la 1 ianuarie, anul viitor.

Guvernul a aprobat, pe data de 9 octombrie 2023, proiectul de lege privind sistemul public de pensii, din care reiese că pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari urmează să fie recalculate după noua formulă.

Astfel, din 1 ianuarie 2024 se majorează cu 13,8% punctul de pensie, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei, iar începând cu 1 septembrie 2024 pensiile se majorează în urma recalculării după noua formulă.

Cum se obţine dreptul la pensie

Potrivit documentului, dreptul la pensie se obţine după minim 15 ani de contribuţii, fără a fi luate în calcul perioadele necontributive asimilate (studii universitare, stagiul militar, concediul medical, şomajul, deportarea, prizonieratul sau detenţia politică). Totodată, urmează să se egalizeze treptat, până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi la 65 de ani.

În cazul femeilor, concediul pentru creşterea copilului este considerat perioadă contributivă, iar vârsta de pensionare se reduce cu şase luni pentru fiecare copil (până la cel mult 3 ani şi 6 luni). De asemenea, se vor acorda puncte suplimentare pentru perioadele de cotizare mai mari de 25 de ani după următoarea formulă: +0,5 puncte/an pentru intervalul 26 - 30 de ani; +0,75 puncte/an pentru intervalul 31 - 35 de ani; +1 punct/an începând de la 36 de ani.

Şi sporurile nepermanente se iau în calcul

În plus, sporurile nepermanente pentru care s-au plătit contribuţii se iau în calcul la stabilirea pensiei: acord global, al 13-lea salariu, plata cu ora, premii, prime etc. Pensiile se vor majora anual, la 1 ianuarie, cu rata medie a inflaţiei plus 50% din creşterea reală a salariului mediu brut. În acelaşi timp, în baza unui contract voluntar de asigurare se pot cumpăra maximum şase ani de vechime.

Noua lege prevede că vor exista următoarele tipuri de pensii: pentru limită de vârstă, de invaliditate, anticipată, de urmaş.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!