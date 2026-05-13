Preţul aurului, 13 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,85 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 13 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,85 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,7109 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în această săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,4479 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6851 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,01 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2056 lei româneşti.

13 mai pret aur 13 mai pret gram aur
Înapoi la Homepage
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: &#8220;Au făcut sesizare&#8221;
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă prefaceţi că folosiţi telefonul doar ca să evitaţi o conversaţie?
Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 13 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,85 lei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.