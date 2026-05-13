Preţul aurului, 13 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,85 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 13 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,85 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,7109 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în această săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,4479 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6851 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,01 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2056 lei româneşti.

