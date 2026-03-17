Donald Trump sugerează că ia în considerare, din nou, părăsirea NATO, după ce aliații europeni au refuzat să ajute Statele Unite să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Liderii europeni, în frunte cu Emmanuel Macron, spun că nu vor să fie implicați în acest război. Între timp, conducerea Iranului a primit o nouă lovitură dură. Liderul de facto al țării, după moartea ayatollahului Khamenei, a fost ucis în urma bombardamentelor israeliene, alături de șeful unei miliții importante. Drept răspuns, ayatollahul a respins propunerile de încetare a focului. Specialiștii avertizează că prelungirea conflictului amenință planeta cu o criză alimentară fără precedent.

Ali Larijani provenea dintr-o familie politică importantă a Iranului, fiind fiul unui important teolog șiit. În ultimii ani, a coordonat politica de apărare și serviciile de informații ale republicii islamice. Pe plan extern, era printre cei mai înverșunați dușmani ai Statelor Unite, despre care a vorbit inclusiv la ultima apariție publică, vinerea trecută.

"Problema lui Trump este că nu este suficient de inteligent pentru a înțelege că iranienii sunt o națiune matură, puternică și hotărâtă. Cu cât exercită mai multă presiune, cu atât voința națiunii noastre va deveni mai puternică", spunea șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani.

Gholamreza Soleimani, șeful miliției care a ucis mii de oameni în timpul protestelor din acest an, a fost și el lichidat de israelieni.

Articolul continuă după reclamă

"Soleimani se afla sub sancțiunile SUA și UE pentru rolul său în reprimarea iranienilor. Larijani a fost, de asemenea, sub sancțiunile SUA din același motiv, cu o recompensă de 10 milioane de dolari pe capul său. Noi am făcut-o gratis", a declarat Gideon Sa’ar, ministrul israelian de Externe.

Presa din Iran susține că noul lider suprem Mojtaba Khamenei a participat la prima sa reuniune politică și a respins orice propunere de încetare a focului.

Unul dintre oamenii lui susține că a supraviețuit miraculos în atacul din prima zi a războiului. Voci occidentale spun că ar fi în comă.

"A fost voia lui Dumnezeu ca Mojtaba să iasă în curte să facă ceva și apoi să se întoarcă"

Tensiuni în NATO: Trump amenință că ar putea ieși din Alianță

Cel mai important atu al Iranului rămâne strâmtoarea Ormuz. Pe lângă criza energetică, blocada impusă de Teheran a reușit să creeze tensiuni uriașe în NATO. Furios că aliații europeni au refuzat să-l ajute să deblocheze ruta, Donald Trump sugerează că ar putea ieși din Alianță.

Donald Trump: Deși îi ajutăm atât de mult, avem mii de soldați în țări din toată lumea, ei nu vor să ne ajute. Iar asta este uimitor! [...] NATO face o greșeală prostească.

Reporter: Regândiți relația Statelor Unite cu NATO? Poate să părăsiți?

Donald Trump: Este cu siguranță un lucru la care ar trebui să ne gândim. Nu am nevoie de aprobarea Congresului pentru această decizie, așa cum știți, pot să o iau singur.

Oficialii europeni cer o rezolvare diplomatică a conflictului din golf.

"Noi nu suntem parte a acestui conflict. Franța nu va participa niciodată la operațiuni de deschidere sau eliberare a Strâmtorii Hormuz în contextul actual. […] Franța nu a ales acest război", a spus președintele Franței, Emmanuel Macron.

Specialiștii se tem de o eventuală criză alimentară

Prelungirea blocadei din Ormuz ar putea veni cu alte costuri pentru noi toți. Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, marii exportatori de îngrășăminte ai planetei, nu mai transportă nimic după închiderea Strâmtorii Ormuz. O jumătate din cantitatea totală de uree și o treime din cantitatea totală de amoniac folosite în agricultură sunt blocate în depozite, iar asta pune în pericol însămânțările de primăvară, inclusiv la noi în țară.

"Problema noastră este următoarea: am avut un combinat care nu mai funcționează, iar importurile la ora asta sunt 100%. Din foarte multe surse. Și vedem cum foarte multe țări și-au blocat deja exporturile", a explicat consultantul pentru comerțul cu cereale Cezar Gheorghe.

Specialiștii se tem că va urma o criză alimentară mai gravă decât cea din 2022.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰