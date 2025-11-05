Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 5 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 5 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 11:55
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 5 noiembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 5 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 101.937 dolari sau 88.375 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 104.670 dolari sau 90.790 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 110.018 dolari sau 95.727 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 5 noiembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 5 noiembrie 2025