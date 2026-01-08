Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 8 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 8 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 12:03
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 8 ianuarie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, joi 8 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 89.962 dolari sau 77.079 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 92.156 dolari sau 78.959 euro.

Nivelul atins la momentul actual încă este, totuşi, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.531 dolari sau 75.983 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 8 ianuarie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, joi 8 ianuarie 2026