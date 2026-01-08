Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 8 ianuarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 8 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 89.962 dolari sau 77.079 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 92.156 dolari sau 78.959 euro.

Nivelul atins la momentul actual încă este, totuşi, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.531 dolari sau 75.983 euro.

