Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 7 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 7 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 12:42
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 91.712 dolari sau 78.423 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 94.352 dolari sau 80.681 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 87.703 dolari sau 74.905 euro.

