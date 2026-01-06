Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 6 ianuarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 6 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins în zona precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 93.561 dolari sau 79.826 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 94.757 dolari sau 80.847 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.218 dolari sau 75.268 euro.

