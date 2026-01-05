Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 5 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 5 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 05.01.2026 , 12:19
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 92.708 dolari sau 79.349 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 93.155 dolari sau 79.731 euro.

Nivelul atins la momentul actual este chiar şi peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 87.193 dolari sau 74.629 euro.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 5 ianuarie pret bitcoin
