Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 12 noiembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 12 noiembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 104.506 dolari sau 90.314 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 105.454 dolari sau 91.134 euro.

Nivelul atins la momentul actual este mai ridicat decât nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 103.607 dolari sau 89.451 euro.

