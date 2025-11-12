Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 12 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 12 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 12:08
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 12 noiembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 12 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 104.506 dolari sau 90.314 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 105.454 dolari sau 91.134 euro.

Nivelul atins la momentul actual este mai ridicat decât nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 103.607 dolari sau 89.451 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 12 noiembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 12 noiembrie 2025