Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 26 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 26 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 12:16
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 26 noiembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.993 dolari sau 75.076 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 88.051 dolari sau 76.005 euro.

Nivelul atins la momentul actual este departe de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 92.198 dolari sau 78.881 euro.

