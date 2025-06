Imaginaţia lui Flavius Călaj nu are limite atunci când vine vorba de parfumuri. Aromele create de el sunt dintre cele mai neobişnuite. "Ciocolată cu vanilie, napolitane cu lămâie. Metal cu noroi, pălincă, prune, de toate. Am parfum la care am stat şi un an să-l creez. Dacă miroşi mai ieşit din comun, cumperi un parfum de ăsta", a declarat Flavius Călaj, parfumier.

Şi sunt tot mai mulţi cei care se învăluie în miresmele extravagante. Se simte în vânzările care tot cresc. "Cam 20-30% în fiecare an. Sunt exportate în peste 23 de ţări. Mare partea ţărilor arabe. Lor le plac parfumurile puternice", a declarat Flavius Călaj.

Românii încep să aibă nas şi pentru parfumurile de nişă. "Notele principale sunt piele, tămăie, trandafir, mosc şi te transpune într-o stare de bine. Îmi plac aşa, dulci, cu vanilie. Vanilia, în special. O aromă mai masculină, mai lemnoasă. Ceva dulce, dar lemnos. Parfumul preferat cât costă? Cred că între 500-600, variază".

Vezi și

Parfumurile de nişă, la modă printre români

"Oamenii încep să descopere, să cunoască. Vin şi testează din ce în ce mai mult. Creaţii unice, inedite. Sunt parfumuri create de către parfumieri independenţi. Încearcă să recreeze anumite amintiri, imagini", a declarat Carmen Bănăţeanu, proprietar magazin parfumuri.

"Parfumul, până la urmă, e o stare de spirit. Ne ajută să ne transpunem într-o lume în care am vrea să fim. Miroase a amintiri, a dulapul bunicii. A lenjerie proaspăt spălată, a flori de câmp", spune Adreea Angheluţă, owner brand parfumuri. Ori a dulciuri.

Tendinţa din piaţă o reprezintă parfumurile gourmet, adică acele parfumuri care îţi amintesc de un anumit preparat. "Preţurile sunt undeva în jur de 700, de la 700 la 1700 de lei. Există şi parfumuri care depăşesc aceste sume", a declarat Carmen Bănăţeanu. Piața de parfumuri din România se ridică la peste 400 de milioane de euro, în creștere cu aproximativ 25% față de 2019.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Unde petreceţi minivacanţa de Rusalii? Acasă La mare La munte

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰