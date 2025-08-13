Din ce în ce mai importanţi pe piaţa de energie, prosumatorii vor să schimbe legea. Speră să-şi primească mai repede banii de la furnizorii de energie pe care "îi ajută" zilnic cu o bună parte din energia necesară consumului. Problema este că, pentru energia oferită azi, plata vine în cel puţin doi ani conform legii, iar odată cu dispariţia plafonării situaţia se complică.

Prosumatorii au de primit de la furnizorii de energie în jur de 300 de milioane de euro. Aceasta este suma estimată de către Asociaţia Prosumatorilor şi reprezintă banii pentru energia livrată de prosumatorii din reţea din anul 2023 şi până în prezent.

Prosumatorii se plâng de faptul că primesc cu întârziere banii de la companiile din energie şi ar vrea să îi primească mai rapid. Din punct de vedere legal, furnizorii au termen de doi ani pentru a face aceste plăţi.

Prosumatorii cer modificarea legislaţiei

Prosumatorii îşi doresc însă modificarea legii. Au iniţiat, de altfel, sute de petiţii către autorităţi pentru a lua măsuri şi pentru a schimba legea. ANRE susţine că nu poate sări peste lege. Instituţia subliniază că orice modificare în ceea ce priveşte plata trebuie să fie făcută în prealabil, cu schimbarea legii în acest sens.

Prosumatorii estimează că vor livra în acest an minim 2 miliarde de kW, un surplus considerabil pentru reţea. De altfel, în România avem peste 200.000 de prosumatori care, într-o zi sorită, la orele prânzului, livrează în reţea energie cât centrala de la Cernavodă.

