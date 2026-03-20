Explozia preţurilor la pompă duce la scumpiri în serie. Se estimează creşteri de preţuri cu 15 la sută pentru alimente. Daca luăm Pâinea drept exemplu, va costa mai mult cu 10 la sută şi asta pentru că atât motorina cât şi gazul contează enorm în preţul final.

"Toate costurile astea suplimentare se prind în preţul produsului şi o să mai crească. Când constatăm că avem costurile mai mari decât preţul la care vinde, n-avem ce face decât să modificăm preţul", a declarat Aurel Popescu, președintele ROMPAN.

Costurile pun presiune pe producători

Articolul continuă după reclamă

Industria de Morărit şi Panificaţie estimează o majorare de 10%. Şi cel mai mare producător de panificaţie din România ia în calcul creşterea preţurilor din cauza preţului record al combustibililor. Produce în jur de 18 mii de tone de pâine pe lună şi o transportă către 25 de mii de puncte de vânzare.

"Atunci când cumperi o pâine, plăteşti o treime ingredientele, o treime sunt combustibilii şi transportul şi cealaltă treime o reprezintă salariile oamenilor noştri. Şi atunci evident că există un impact important. Ne uităm şi facem calculele în fiecare zi. Aşteptăm să înţelegem dacă Guvernul va interveni. Nu există decât o soluţie, preţurile se vor modifica în consecinţă", a afirmat Ionuț Ilie, CEO al unei companii de panificație.

Concret, dacă pâinea costă 8 lei, din această sumă 2,6 lei reprezintă cheltuieli legate de energie şi transport.

"Pâinea pe care o consumăm va fi mai scumpă pentru că gazul pentru brutărie va fi mai scump pt că acolo nu există plafon. Ca să compenseze preţurile mici de pe zona consumatorilor casnici, productorii de gaz vor vinde cu atât mai scump pentru consumatorii industriali", a concluzionat Corina Murafa, expertă în energie.

Efectele? Războiul din Orient ajunge inclusiv la raft şi va avea efecte directe în toate preţurile. alimentele de bază, de la lactate, carne, fructe şi legume, ar putea fi mai scumpe cu până la 15%.

"Au început să apară scumpiri de 2-3-4 procente la produse lactate, la produse de panificaţie, la cafea. lucruri pe care le aşteptam. Prognozele rămâm sumbre. Ne aşteptăm ca pe viitor să avem creşteri de preţuri", a spus Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

"Urmează şi acest nivel doi de presiune, pe parte de preţuri la raft, dar şi aici trebuie să fim atenţi. Producătorii cred că pot pune totul în preţ. Dar cu o populaţie deja sărăcită prin inflaţie, nu cred că poţi să pui totul în preţ fără să-şi pui în pericol vânzările", a declarat Cristian Păun, profesor de economie.

Prețuri mai mari la raft și vânzări în scădere

Deja vânzările sunt mai mici.

"În ultimii 10 ani, este prima dată când consumul de pâine scade. Are legătură cu situaţia în care ne aflăm. Însă conflictul aduce o componentă suplimentară. O scădere de consum între 1,5 şi 3% pe volum", a spus Ionuț Ilie.

"Gospodăriile îşi reduc cheltuielile şi amână cumpărăturile. Puterea de cumpărare scade, chiar dacă vom avea o creştere de salarii", a afirmat Feliciu Paraschiv.

Consumul a scăzut în ultimul an cu 6,5%, arată datele oficiale.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰