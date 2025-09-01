Pentru șoferi, toamna începe cu vești proaste. De astăzi, taxele de drum sunt mai mari, la fel și amenzile pentru cei care circulă fără rovinietă. Asta în condiţiile în care dau deja mai mulţi bani pe asigurarea auto obligatorie, dar şi pe combustibili.

Indiferent de tipul sau de categoria autovehiculelor, de astăzi, toți șoferii plătesc mai mult. Concret, rovinieta valabilă un an costă acum 50 de euro, adică 250 de lei, față de 28 de euro până ieri. Și variantele pe termen scurt sunt mai scumpe. Pentru o zi, șoferii plătesc 3,5 euro, iar pentru 30 de zile, aproape 10 euro.

"Mi se pare ceva peste orice limită că nu s-au scumpit salariile în primul rand. Clar nu e bine, adică nu primim nimic în schimb, adică nu avem niciun beneficiu", spune un şofer.

Nici taxele de pod nu rămân aceleaşi, spre exemplu şoferii care circulă pe Autostrada Soarelui vor plăti de astăzi pentru o singură trecere pe podul Feteşti-Cernavodă 19 Lei, cu 6 Lei mai mult faţă de preţul de ieri.

Șoferii care nu achită taxa de pod pot primi amenzi care încep de la 200 de lei. Iar cei care circulă fără rovinietă riscă sancțiuni de până la 1.000 de lei. "Sumele pe care le obţinem noi din rovinietă înainte să crească rovinieta ne ajungeau pentru 20 la sută din idealul necesar pe an, acum de când a crescut această rovinietă ne ajung undeva la 23-24 la sută din idealul necesar. Banii de pe amenzi nu vin la CNAIR, se duc la bugetul de stat. Noi facem apel la cetăţeni să plătească rovinieta pentru că nu ne mulţumeşte cu nimic dacă plătesc amenzi", a declarat Alin Șerbănescu, Compania de Drumuri.

Banii strânși din taxele de drum sunt folosiți de CNAIR pentru întreținerea și reparația drumurilor naționale și a autostrăzilor. Pentru șoferi, noile scumpiri vin deja după o perioadă plină de majorări: de la creșterea accizelor la combustibili, până la ridicarea plafonului pentru polițele RCA. Autoritățile speră ca această măsură să aducă în plus la bugetul de stat aproximativ 30 de milioane de lei.

