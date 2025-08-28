În această toamnă se vor număra pepenii dulci. Căldura sufocantă de la începutul verii lungeşte sezonul iar culturile dau semn că vor avea rod până târziu. Fermierii se laudă cu pepeni de calitate, şi, în plus, fac reduceri.

Bun venit în Dăbuleniul din Moldova. La nici 30 de kilometri de Iaşi, se cultivă anual aproape 250 de hectare cu pepeni. 8 îi aparţin lui Robert, care a preluat ferma familiei acum 7 ani. În două săptămâni a recoltat deja 80 de tone de fructe.

"Aici ne aflăm pe o solă cu o suprafață de 1 hectar și jumătate Karystan, hibridul Karystan. Ca și medie pe kilogram, cred că acesta are undeva la 17–18 kg, o medie de 12–13 kg", ne-a spus Robert Zamisnicu, fermier.

Robert Zamisnicu: "E plantat la jumătatea lui iunie. Intrăm la recoltat cam în 10 zile."

Reporter: "Deci un sezon lung va fi putem spune."

Robert Zamisnicu: "Da da, şi am plantat eşalonat anul acesta cam la 3 saptamâni fiecare parcelă ca să putem oferi pe o perioadă îndelungată clienţilor noştri, încă e cerere."

În timp ce dulceaţa pepenilor creşte, preţul lor scade. În pieţe, kilogramul costă 2,5 lei, mai puţin ca anul trecut. Şi va scădea şi mai mult în zilele următoare.

"Sunt extraordinar de buni, proaspeţi. Fără fosfaţi nitraţi bagat în el, e ceva natural", a declarat un comerciant.

"În zona Moldovei, pepenii de Probota sunt atât de cunoscuţi, încât în 90% din cazuri clienţii nici nu mai cer să-i încerce inainte de a pleca cu ei acasă. Sunt foarte dulci, crocanţi, zemoşi dar anul acesta şi de mari dimensiuni. Ploile au făcut să crească pepenii cât vezi cu ochii. Cel mai mic are 10 kg", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

Asta după ce primăvara a început cu stângul pentru producători, care s-au văzut nevoiţi să însămânţeze de două ori din cauza îngheţului.

Sămânţa este adusă în schimb din străinătate. Fermierii sunt acum nevoiţi să vândă repede pepenii, altfel fructele riscă să se strice.

