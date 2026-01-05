Antena Meniu Search
Video Reducerea de 10% la taxe, amânată în multe orașe. Ghișeele rămân închise la început de an

Românii care s-au grăbit să scape de datorii la stat pe 2026 şi să beneficieze de reducerea de 10% procente, mai au de aşteptat câteva zile.

de Diana Severin

la 05.01.2026 , 13:39

Deşi Guvernul a decis ca ziua de 5 ianuarie să rămână lucrătoare pentru bugetari, majoritatea ghişeelor din ţară au lacătul pus pe uşă sau funcţionează după un program special. Doar în Bucureşti şi în Constanţa activitatea cu publicul se desfăşoară normal în timp ce la Craiova abia de săptămâna viitoare se vor putea face încasări pentru 2026. 

Pentru cei care se grăbesc să scape de datoriile faţă de stat pentru noul an e bine de ştiut că trebuie să mai aibă puţină răbdare şi obligatoriu să se informeze la primăriile de care aparţin. Chiar dacă între atâtea zile libere legale din prima săptămână a anului 2026, data de 5 ianuarie a rămas lucrătoare, activitatea cu publicul a serviciului de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local are program special.

Asta pentru că durează câteva zile până vor pune la punct programul cu noile taxe, având în vedere că 2026 vine şi cu scumpiri majore pe acest sector. În Iaşi, ghişeul se deschide abia pe 8 Ianuarie. E de reamintit că pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o reducere de 10%. 

