România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Anunțul făcut de ministrul Pîslaru

România a trimis oficial, vineri seara, către Comisia Europeană, versiunea renegociată a PNRR, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Potrivit lui Dragoș Pîslaru, "urmează aprobarea formală de către Comisie şi apoi decizia Consiliului ECOFIN".

"Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepţional al acestor zile, mulţumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgenţă a planurilor sectoriale!. Le mulţumesc colegilor miniştri pentru implicarea lor şi prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susţinere!", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Joi, Dragoș Pîslaru a anunţat că Guvernul urmează să se reunească săptămâna viitoare într-o şedinţă extraordinară pentru a aproba memorandumurile privind prioritizarea proiectelor finanţate din PNRR. El a precizat şi ce memorandumuri ar urma să fie aprobate în şedinţa extraordinară de guvern la care s-a referit, întrebat în acest sens.

"Demersurile legate de PNRR au avut următoarele faze, prima fază să redeschidem negocierile cu Comisia, să restabilim încrederea şi să stabilim care sunt valorile investiţiilor şi componentelor, deci, din ce se compune PNRR. Apoi, a doua fază a fost ordonanţa 41, în care am spus cum putem să trecem la pasul următor şi anume, în spatele unei sume, să zicem 100 de euro, eu am proiecte de 300 de euro şi atunci ar trebui să ştim cum ajungem de la 100 de euro alocare, agreată cu Comisia Europeană, la 100 de euro de proiecte ca să şti exact ce implementezi. Şi ordonanţa 41 a plecat de la ideea ca fiecare minister de linie trebuie să-şi prioritizeze proiectele din PNRR, bineînţeles, să le închidă pe cele pe care nici măcar nu le-a deschis şi să le prioritizeze, astfel încât să ştim exact ce putem implementa, cu ce bani. Memorandumurile sunt la fiecare minister responsabil, cuprinzând listele de proiecte din spatele PNRR", a conchis ministrul Dragoș Pîslaru.

Opt proiecte incluse iniţial în PNRR vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că opt proiecte care au fost iniţial incluse în PNRR şi care nu mai pot fi menţinute vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor.

"8 proiecte care au fost iniţial incluse în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, şi care nu au mai pot fi menţinute, vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Astăzi, am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. Scopul întâlnirii a fost să îi informăm pe toţi cei implicaţi despre paşii care trebuie parcurşi în perioada următoare", a transmis, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Premierul a precizat că s-a convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea şi dotarea unor spitale şi care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanţabile din fonduri nerambursabile europene, prin Programul Sănătate.

Proiectele vizate sunt:

Sediu nou Spitalul de Urgenţă al MAI Prof. Dr. Dimitrie Gerota

Laborator de radioterapie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Relocarea şi modernizarea secţiei de oncologie şi înfiinţarea unui compartiment de cardiologie intervenţională la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Construirea unor secţii noi la Spitalul nr. 2 Vaslui

Institutul Regional de Oncologie Timişoara

Spital nou cu secţie de oncologie şi neurologie la Spitalul de Urgenţă Giurgiu

Construire şi dotare clădire destinată secţiilor de boli infecţioase şi pneumologie în Oradea

Investiţii în Cazarma 705 Piteşti la Spitalul Militar de Urgenţă Dr. Ion Jianu

"Este o perioadă cu presiune bugetară mare, pentru că trebuie să finalizăm proiectele din PNRR până anul viitor, altfel riscăm să pierdem banii alocaţi. În acelaşi timp, trebuie să găsim soluţii de transfer sau de eşalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua", a declarat premierul. Potrivit acestuia, identificarea altor surse de finanţare este singura soluţie pentru a menţine lucrările, având în vedere că sumele alocate României prin PNRR au fost reduse semnificativ pe componenta de împrumut, iar în acelaşi timp există supracontractare şi întârzieri în derularea unor proiecte. "Investiţiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranţa pacienţilor, modernizarea infrastructurii medicale şi accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate", a mai transmis premierul.

