Coaliția de guvernare se reunește în ședință marţi, de la ora 17.00, pentru a discuta măsurile pe administrația locală și cele fiscale din al doilea pachet.

Marţi, de la 17.00, membrii coaliției poartă negocieri finale pentru noile taxe. Luni, după aproape patru ore de discuții tot în Coaliție, liderii au ajuns aproape de un acord pe Pachetul doi de măsuri fiscale. Mai multe modificări au fost făcute și de această dată pe ultima sută de metri. Capitalul social va fi plătit diferențiat în funcție de cifra de afaceri a firmei, iar creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați va fi făcută etapizat.

Măsurile negociate în Pachetul II

Liderii coaliției au discutat aproape 4 ore la Palatul Victoriei, o ședință care s-a terminat în jurul orei 21. S-au agreat o mare parte din măsurile din Pachetul 2, mai exact reformele companiilor de stat și din Sănătate. De altfel, și reforma pensiilor speciale, însă aici apare o modificare importantă: creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați la 65 de ani se va face etapizat în următorii 10 ani, iar măsura s-ar aplica începând cu 1 ianuarie 2026.

Am văzut deja primele nemulțumiri: cei de la Curtea de Apel București au declarat că nu vor soluționa cauzele începând de miercuri, ci doar cauzele urgente.

Pe de altă parte, s-au făcut și anumite modificări. Dacă discutăm despre capitalul social, spre exemplu, acesta va fi de 500 de lei pentru firmele care au o cifră de afaceri sub 400.000 lei, 5.000 lei pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 7 milioane de lei și, atenție, 90.000 lei pentru firmele cu cifra de afaceri foarte mare.

S-a venit și cu o majorare a contribuției la sănătate pentru profesiile liberale, pentru avocați spre exemplu, fiind vizați peste 2.000 de avocați din România. Practic, pragul va crește de la 60 de salarii minime la 72 de salarii minime.

Măsuri despre administraţia locală

S-a discutat și despre măsurile pentru administrația locală, pentru primării. Aici vor continua discuțiile și astăzi, începând cu ora 17.00, și asta pentru că rămân în continuare cele mai mari nemulțumiri: primarii vor primi fonduri mai puține de la Guvern, iar cei de la Partidul Social Democrat și-ar dori ca banii aceștia să vină în funcție de datele de la Institutul Național de Statistică și nu de la recensământ, astfel încât să fie fonduri mai mari.

Pe de altă parte, s-a discutat și despre proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că a existat acea ordonanță de urgență prin care se suspendă fondurile pentru proiectele care au stadiul de finalizare sub 30%. Nemulțumiri au venit și din partea primarilor, care și-ar dori - și a fost propus în Coaliție - ca aceștia să poată decide ce proiecte scot din PNRR, să reducă numărul proiectelor cu 20%, iar apoi Guvernul să vină să taie.

Așadar, discuții importante azi, la ora 17.00: trebuie finalizat și sub-pachetul cu măsuri fiscale pregătit de Ministerul Finanțelor, iar cei de la Partidul Social Democrat vor să adauge anumite măsuri în acest pachet fiscal. Mai exact, insistă pentru creșterea impozitului pentru câștigurile din criptomonede de la 10% la 16%. Vor, de asemenea, social-democrații și triplarea taxei pe lux pentru mașini și case scumpe.

