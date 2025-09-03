România, pe primul loc în UE la creșterea prețurilor produselor care ies pe porțile fabricilor, în iulie
Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au înregistrat, în luna iulie 2025, comparativ cu iunie 2025, o creștere de 0,6% în Uniunea Europeană (UE), iar România este lider printre statele membre UE cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale de la o lună la alta.
Conform dateleor Eurostat, citate de Agerpres, de la o lună la alta, prețurile producției industriale au crescut în majoritatea statelor membre, însă cele mai importante creșteri au fost înregistrate în România (6,7%), Bulgaria (5,7%) și Slovacia (2,8%). Eurostat precizează că evoluția prețurilor producției industriale în UE a fost influențată în special de avansul de 2,3% al prețurilor la energie.
În ritm anual, prețurile producției industriale au înregistrat o creștere de 0,2% în zona euro și un avans de 0,4% în Uniunea Europeană. Și în acest caz, România se numără printre statele membre cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale, cu un avans de 2,5% în ritm anual. Creșteri mai mari s-au înregistrat doar în Bulgaria (10,7%) și Danemarca (4,5%).
Modificarea prețurilor la porțile fabricilor este pusă de obicei pe seama consumatorilor finali și de aceea poate fi un indicator al evoluției inflației pe care Banca Centrală Europeană o vizează prin politica sa monetară. Institutul Național de Statistică (INS) a dat publicității marți propriile date, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 2,7% în iulie 2025, față de luna similară din 2024, iar comparativ cu luna anterioară s-au majorat cu 5%.
La nivelul pieței interne, indicele prețurilor producției industriale a înregistrat o creștere de 6,68% în iulie 2025 față de luna precedentă și o majorare de 2,51%, în comparație cu iulie 2024. În ceea ce privește piața externă, în iulie față de luna precedentă, prețurile producției industriale au fost mai mari cu 0,74%, iar comparativ cu aceeași lună a anului anterior se constată o creștere de 3,18%.
Pe marile grupe industriale, în iulie 2025, față de iulie 2024, creșteri ale prețurilor producției industriale au fost consemnate în: industria bunurilor de capital (+2,88%), industria bunurilor de uz curent (6,23%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+3,22%), industria bunurilor intermediare (+3,52%) și în industria energetică (+0,33%).
Raportat la perioada de referință, datele INS relevă faptul că, pe secțiuni de activitate, prețurile au crescut în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+10,46%) și în industria prelucrătoare (2,75%), în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,18%) și în industria extractivă, de 4,28%.
