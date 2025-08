La doar 30 de kilometri de Iaşi, oamenii trebuie să dea un test de anduranţă pentru a găsi un bancomat. De altfel, în mediul rural cardul este aproape degeaba. Ca să scoatem bani în numerar ne costă timp şi bani.

În comuna Prisăcani, dacă am avea nevoie acum de bani cash ar trebui să ajungem până în comuna Răducăneni, unde e cel mai aproapiat bancomat, la o distanţă de 9 kilometri, asta dacă avem maşină. Însă, dacă nu am avea autoturism, am fi nevoiţi să luăm autobuzul care vine doar de câteva ori pe zi aici. Biletul costă 15 lei până în comuna Tomeşti, unde ne duce la un alt bancomat, la o distanţă de aproximativ 30 de kilometri pe care o parcurge în aproape o oră.

"Trebuie să ne deplasăm, îţi plătesc ţie maşina 100 de lei sau autobuzul, ce duce, trebuie să stai... Ar fi bun un bancomat aici", spune un bărbat.

Aproape 70 la sută din oamenii ce trăiesc în mediu rural au un cont bancar, însă nu îl pot accesa cu uşurinţă. Andreea pierde şi o zi întreagă dacă are nevoie de bani cash.

Andreea: Fac o oră până la Iaşi şi de la oraş trebuie să mai iau un autobuz ca să ajung până la bancă. Cam două ore maxim.

Reporter: Doar ca să vă scoateţi banii de pe card.

Andreea: Da. O situaţie mai dificilă, dar asta este, nu avem ce face noi.

"Păi eu mă duc cu maşina personală, 50 de lei", spune un localnic.

Un studiu recent arată faptul că aproape 80 la sută din comunele din România nu au bancomate, majoritatea fiind concentrate în marile oraşe. "E nevoie de o incluziune financiară activă orientată spre mediul rural astfel încât şi cetăţenii de acolo, mai ales persoane vârstnice, fără competenţe digitale, să aibă astfel de sisteme pentru a-şi face cheltuielile, achiziţiile obişnuite la magazinele săteşti", a declarat Ciprian Iftimoaiei, sociolog.

Un sfert dintre români sunt într-o categorie cu risc de excluziune socială din cauza sărăciei. Orice întârziere sau îngreunare a accesului la facilități financiare de bază, cum este simplu scos al banilor din cont, la un bancomat, face ca discrepanța dintre rural și urban să fie și mai adâncă.

