Reforma fiscală lovește fără excepții. Persoanele cu handicap, scutite până acum de impozite, s-au trezit peste noapte că statul le ia mai mult decât le dă. În timp ce indemnizația de handicap este de numai 720 de lei pe lună, impozitele sunt chiar duble - 1.500 de lei. Legea spune clar că cei care nu îşi plătesc taxele la stat vor fi executaţi silit.

Liliana trăiește de la naștere cu o boală genetică rară – amiotrofie spinală. Nu a mers niciodată, iar viața ei e într-un scaun rulant. Până anul acesta era scutită de taxe și impozite. De acum, plătește la fel ca cei care pot munci.

"A fost un şoc, am de plătit 961 de lei. E foarte mult. Taxa de ecarisaj, habitatul şi impozitul la maşină. 720 de le indemnizaţia cu care Statul mă ajută să supravieţuiesc. Şi un salariu minim pe economie de 2578, din care eu trebuie să plătesc pe cineva să aibă grijă de mine", spune Liliana Miron.

În aceeaşi situaţie sunt 970 de mii de români, persoane cu handicap pe care noua reformă fiscală îi vizează direct. Florin Diaconiţa este în scaun rulant de la un an. A aflat de pe internet că impozitele au crescut.

"Noi nu vrem să fim persoane cu handicap, nu vrem. Am vrea să fim şi noi normali, să lucrăm. Văd eu la ce renunţ. Trebuie să renunţ la ceva că nu ai de unde. Trebuie să şi mâncăm, unii au pastile, cărucioarele astea mai cer un cauciuc", spune Florin Diaconiţa.

Oamenii se plâng că ajung să dea pe impozit două indemnizaţii lunare.

"Vă daţi seama că a fost un şoc foarte mare. Pentru mine este foarte greu. Practic, ne-a îngenuncheat, ne-a îngenuncheat", spune Nicoleta Stancovici.

"Modul în care a fost făcută reforma este nedreaptă pentru persoanele cu dizabilităţi, statul a renunţat la protecţia noastră socială, naţională şi a pasat responsabilitatea către primării, iar drepturile au fost transformate în favoruri locale", spune Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România.

Primăria din Galaţi spune că nu este o decizie a administraţiei locale.

