Salariile uriaşe din companiile de stat, publicate pentru prima dată. Cine sunt campionii încasărilor

Spre exemplu, la Transgaz indemnizaţia unui membru CA variază între 30.000 şi 80.000 RON pe lună. Şi în Transporturi se câştigă la fel de bine. În România există societatea Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR, unde directorul primeşte lunar 28.000 RON. Iar la compania Aeroport Bucureşti indemnizaţiile ajung la 70.000 lei lunar.

Mai multe despre cât de mare este risipa în companiile de stat, VINERI, într-un material SPECIAL Observator, Antena 1.

Redactia Observator

