Video Salariile uriaşe din companiile de stat, publicate pentru prima dată. Cine sunt campionii încasărilor
Un document publicat de Guvern arată pentru prima dată banii plătiţi şefilor companiilor de stat, dar şi risipa uriaşă din vremea austerităţii. Şefii şi membrii Consiliilor de Administraţie ale unor companii controlate de statul român sunt plătiţi regeşte. Sumele sar de 3.000.000 lei pe an în unele cazuri.
Angajaţii din Energie şi Transporturi primesc cele mai mari indemnizaţii brute, sume-record pentru nivelul salarial din România.
Spre exemplu: doi directori din Romgaz câştigă anual peste 3.000.000 brut fiecare. Dacă ne referim la suma lunară - asta înseamnă peste 250.000 de lei net. Sunt urmaţi de un director de la Nuclearelectrica, remunerat cu peste 2.000.000 lei brut anual.
La Hidroelectrica sunt nu mai puţin de cinci directori. Fiecare câştigă 2,3 milioane de lei pe an. Practic, într-un an, compania plăteşte doar pentru directori aproape 12.000.000 RON.
Pe de altă parte, documentul arată şi salariile membrilor Consiliilor de Administraţie ale companiilor de stat. Şi aici cu exemple de indemnizaţii uriaşe încasate lunar.
Spre exemplu, la Transgaz indemnizaţia unui membru CA variază între 30.000 şi 80.000 RON pe lună. Şi în Transporturi se câştigă la fel de bine. În România există societatea Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR, unde directorul primeşte lunar 28.000 RON. Iar la compania Aeroport Bucureşti indemnizaţiile ajung la 70.000 lei lunar.
