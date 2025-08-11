Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul va reveni la şedinţele coaliţiei doar dacă, înaintea discuţiilor despre al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, va fi adoptat un set de măsuri privind eliminarea privilegiilor.

"PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de următoarele lucruri: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor", a anunţat, luni, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Acest pachet trebuie să conţină reducerea indemnizaţiilor pentru directori şi consilii de administraţie, reducerea numărului de membri, dar şi alte măsuri. "În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate PSD va reveni la şedinţele coaliţiei", a transmis Grindeanu.

PSD vrea, de asemenea, întâlnire cu ministrul de Finanţe pentru a vedea stadiul la zi al execuţiei bugetare şi stadiul rectificării bugetare. "Trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă, măsuri care ar trebui regândite pe tema educaţiei", a mai declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, abia apoi PSD va reveni la discuţiile despre pachetul al doilea de măsuri. Grindeanu vrea ca acest pachet să cuprinsă şi măsuri pentru relansarea economiei. "Măsurile au fost adoptate în unanimitate", a declarat Grindeanu.

Coaliţia stă pe un butoi de pulbere

"Nu vă ascund că zilele astea au existat o serie de nemulțumiri în rândul colegilor noștri cu privire la atitudinea unor parteneri de guvernare. PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă peste 2 luni de zile asta să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are azi mai mulți parlamentari decât au PNL și USR la un loc.

Așadar nu e într-o logică firească să discutăm despre ieșirea PSD de la guvernare. Cert este că atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie revizuită și vă aduc aminte că încă de la începutul acestei colaborări atitudinea lor a fost să spun mai soft, a fost lipsită de respect", a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir.

"Nimeni nu ameninţă cu nimic, PSD a mers în faţa românilor cerându-le votul pentru o serie de obiective și dorim ca ele să fie implementate în actul de guvernare noi avem o responsabilitate foarte mare fata de romani, faţă de România și vrem să fie consultati atunci când se anunţă decizii, fie ca vorbim de pilonul 2, fie ca vorbim de pensionarii cu pensii mici", a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

Linia roşie a PSD

Liderii PSD sunt în şedinţă de mai bine de două ore, dar surse politice spun că în mod realist nu se pune problema ieşirii PSD de la guvernare, cel puţin nu în acest moment. În cele două ore de discuţii, niciunul dintre liderii partidului, potrivit surselor Observator, nu a propus concret acest scenariu însă există nemulţumiri majore la vârful partidului în ceea ce priveşte modul în care funcţionează Coaliţia şi modul în care se iau deciziile.

Concret, social-democraţii şi-ar dori mai multă influenţă în ceea ce priveşte deciziile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru că sunt lideri cu influenţă la vârful PSD care spun că partidul a fost ignorat până acum în ceea ce priveşte deciziile majore adoptate de premier.

S-a discutat în şedinţă despre investiţiile din programul Anghel Saligny, o linie roşie pentru PSD, pentru că oprirea investiţiilor din acest program afectează în principal primarii şi liderii consiliilor judeţene ai partidului. Social-democraţii au nemulţumiri majore şi în ceea ce priveşte al doilea pachet de măsuri fiscale şi în ceea ce priveşte propunerile pentru reforma administraţiei locale.

Despre ce au discutat liderii PSD în BPN

Aici, liderii PSD ar vrea să-şi impună viziunea în viitoarele şedinţe ale Coaliţiei, în ceea ce priveşte măsurile pentru reforma administraţiei locale şi în ceea ce priveşte măsurile pentru reforma companiilor de stat. Sunt principalele puncte nevralgice care îi afectează pe liderii social-democraţi şi punctele în care PSD ar vrea să-şi impună viziunea în negocieri.

Potrivit surselor Observator, în cele două ore de şedinţă, social-democraţii nu au discutat concret despre ieşirea de la Guvernare, ci despre programul Anghel Saligny, despre reforma administraţiei locale şi despre reforma companiilor de stat.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰